В МВД обновили методику проведения мониторинга морально-психологического климата среди сотрудников
В частности, правила изложены в новой редакции и определяют порядок и методику проведения ежегодного социологического мониторинга состояния морально-психологического климата в подразделениях органов внутренних дел.
Социологический мониторинг проводится в целях:
- оценки текущего состояния морально-психологического климата в подразделениях ОВД;
- оценки уровня удовлетворенности сотрудников условиями прохождения службы и их профессиональной деятельностью;
- анализа факторов, влияющих на боевой дух и мотивацию сотрудников, отражающихся на эффективности служебной деятельности;
- изучения межличностных отношений между сотрудниками и руководством;
- выработки рекомендаций по поддержанию и улучшению морально-психологического климата для повышения эффективности служебной деятельности.
Социологический мониторинг проводится ежегодно в четвертом квартале психологами кадровых подразделений ОВД.
Оценка степени удовлетворенности сотрудников условиями прохождения службы в ОВД проводится одновременно согласно приложению к правилам.
При вынесении вывода "неблагоприятный морально-психологический климат", "среднеблагоприятный морально-психологический климат с тенденцией к ухудшению" либо недостаточной выборке повторный опрос проводится через три месяца.
Психологической службой Министерства внутренних дел по решению руководства ведомства в течение года выборочно проводятся опросы в подразделениях для анализа морально-психологического климата и сопоставления с результатами психологов кадровых подразделений ОВД.
При необходимости (по жалобе сотрудника, коллективном обращении, конфликтной ситуации) социологический мониторинг проводится дополнительно по решению первого руководителя подразделения ОВД.
Проведение социологического мониторинга включает в себя следующие этапы:
- постановка задач, выбор метода исследования, подготовка и организация проведения опроса;
- непосредственное проведение опроса, проверка полноты и качества заполненных анкет;
- анализ полученных данных, подготовка аналитической справки с рекомендациями.
Опрос проводится анонимно на основе разработанной анкеты и стандартизированных методик с использованием бумажных носителей или в формате автоматизированной информационной системы онлайн.
Перед проведением опроса разъясняется инструкция и цель его проведения на государственном и русском языках.
Длительность опроса составляет не более 60 минут.
В случае проведения опроса на бумажных носителях заполненную анкету сотрудник собственноручно помещает в опечатанный контейнер. По завершении опроса контейнер вскрывается и анкеты пересчитываются в присутствии комиссии из трех человек (психолог и два респондента, участвовавших в опросе) без ознакомления с содержанием анкет и с составлением акта о вскрытии.
В случае проведения опроса на бумажных носителях для объективной оценки результатов опроса подлежат участию не менее 70%.
При проведении опроса с использованием автоматизированной информационной системы – не менее 85% сотрудников.
70%-ный порог определяется от фактической численности сотрудников, за исключением вакантных должностей, сотрудников, находящихся в декретном, трудовом отпуске, командировке, на излечении, а также руководящего состава и сотрудников, проходящих службу в опрашиваемом подразделении ОВД меньше шести месяцев.
85%-ный порог высчитывается от фактической численности сотрудников, за исключением вакантных должностей, сотрудников, находящихся в декретном отпуске, а также руководящего состава и сотрудников, проходящих службу в опрашиваемом подразделении ОВД меньше шести месяцев.
Обработка и анализ результатов опроса осуществляется психологами кадровых подразделений, а в их отсутствие – полиграфологами с соблюдением конфиденциальности полученных сведений, в следующие сроки (от штатной численности подразделения):
В офлайн-формате:
- свыше 300 сотрудников – 5 рабочих дней;
- свыше 2000 сотрудников – 15 рабочих дней;
- свыше 3000 сотрудников – 25 рабочих дней.
В онлайн-формате:
- свыше 300 сотрудников – 3 рабочих дня;
- свыше 2000 сотрудников – 10 рабочих дней;
- свыше 3000 сотрудников – 15 рабочих дней.
По результатам опроса психологом готовится аналитическая справка с выработкой рекомендаций для руководителей по улучшению морально-психологического климата и представляется первому руководителю подразделения ОВД.
Результаты направляются в территориальные подразделения ОВД и рассматриваются на оперативных совещаниях с заслушиванием руководителей подразделений ОВД.
Затем руководитель подразделения ОВД, курирующий кадровые вопросы, устанавливает сроки исполнения рекомендаций психолога для непосредственных руководителей подразделений ОВД.
Информация о коррупционных правонарушениях, нарушениях дисциплины и законности со стороны должностных лиц, полученных в ходе опроса, в течение трех дней направляется психологом подразделения ОВД в службу собственной безопасности ОВД.
Анкеты после завершения исследований хранятся у психолога подразделения ОВД в течение года, после подлежат уничтожению.
Сведения о проведенном исследовании (аналитическая справка, цифровые данные) представляются в Департамент кадровой политики МВД РК в течение 10 рабочих дней после завершения исследования.
Мониторинг включает в себя критерии оценки и признаки психологического климата.
Прямыми критериями оценки морально-психологического климата являются:
- уровень удовлетворенности службой (условиями и организацией служебной деятельности);
- степень сплоченности коллектива;
- психологическая напряженность в служебном коллективе;
- удовлетворенность межличностными взаимоотношениями – по горизонтали (взаимоотношения с коллегами) и по вертикали (взаимоотношения с руководством);
- боевой дух;
- стиль управления.
Косвенными критериями оценки морально-психологического климата являются:
- текучесть кадров;
- конфликтность и низкая толерантность сотрудников;
- профессиональное выгорание;
- коррупционные составляющие.
Признаки благоприятного морально-психологического климата:
- взаимопомощь, высокоразвитая эмпатия, чувство групповой сплоченности;
- высокая удовлетворенность условиями прохождения службы;
- оказание руководителями поддержки личному составу;
- высокий боевой дух;
- отсутствие конфликтных ситуаций;
- отсутствие психологического давления;
- равномерность распределения объема работы;
- справедливость при оценке деятельности;
- соблюдение рабочего графика;
Признаки неблагоприятного морально-психологического климата:
- высокая текучесть кадров, частые переходы в другие службы;
- психологическая напряженность в коллективе;
- несоблюдение рабочего графика;
- межличностные конфликты;
- отсутствие поддержки руководителя, применение исключительно авторитарного стиля управления;
- снижение уровня боевого духа;
- снижение удовлетворенности условиями прохождения службы.
Вывод о состоянии морально-психологического климата подразделений ОВД определяется по следующим пороговым значениям:
- "Благоприятный морально-психологический климат" – более 75% опрошенных респондентов оценивают климат как благоприятный.
- "Среднеблагоприятный морально-психологический климат с тенденцией к ухудшению" – от 55% до 75% опрошенных респондентов оценивают климат как среднеблагоприятный.
- "Неблагоприятный морально-психологический климат" – не менее 55% опрошенных респондентов оценивают климат как неблагоприятный.
Указывается, что при формировании вывода о состоянии морально-психологического климата негативные ответы на два или более вопроса уменьшают процент оценки морально-психологического климата на процент, который высчитывается как процент соотношения количества вопросов с негативными ответами к общему числу вопросов.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
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