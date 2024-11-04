В МВД обновили методику проведения мониторинга морально-психологического климата среди сотрудников

Приказом министра внутренних дел от 24 октября 2024 года внесены изменения в правила и методики проведения ежегодного социологического мониторинга состояния морально-психологического климата в подразделениях органов внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции и определяют порядок и методику проведения ежегодного социологического мониторинга состояния морально-психологического климата в подразделениях органов внутренних дел.

Социологический мониторинг проводится в целях:

оценки текущего состояния морально-психологического климата в подразделениях ОВД;

оценки уровня удовлетворенности сотрудников условиями прохождения службы и их профессиональной деятельностью;

анализа факторов, влияющих на боевой дух и мотивацию сотрудников, отражающихся на эффективности служебной деятельности;

изучения межличностных отношений между сотрудниками и руководством;

выработки рекомендаций по поддержанию и улучшению морально-психологического климата для повышения эффективности служебной деятельности.

Социологический мониторинг проводится ежегодно в четвертом квартале психологами кадровых подразделений ОВД.

Оценка степени удовлетворенности сотрудников условиями прохождения службы в ОВД проводится одновременно согласно приложению к правилам.

При вынесении вывода "неблагоприятный морально-психологический климат", "среднеблагоприятный морально-психологический климат с тенденцией к ухудшению" либо недостаточной выборке повторный опрос проводится через три месяца.

Психологической службой Министерства внутренних дел по решению руководства ведомства в течение года выборочно проводятся опросы в подразделениях для анализа морально-психологического климата и сопоставления с результатами психологов кадровых подразделений ОВД.

При необходимости (по жалобе сотрудника, коллективном обращении, конфликтной ситуации) социологический мониторинг проводится дополнительно по решению первого руководителя подразделения ОВД.

Проведение социологического мониторинга включает в себя следующие этапы:

постановка задач, выбор метода исследования, подготовка и организация проведения опроса;

непосредственное проведение опроса, проверка полноты и качества заполненных анкет;

анализ полученных данных, подготовка аналитической справки с рекомендациями.

Опрос проводится анонимно на основе разработанной анкеты и стандартизированных методик с использованием бумажных носителей или в формате автоматизированной информационной системы онлайн.

Перед проведением опроса разъясняется инструкция и цель его проведения на государственном и русском языках.

Длительность опроса составляет не более 60 минут.

В случае проведения опроса на бумажных носителях заполненную анкету сотрудник собственноручно помещает в опечатанный контейнер. По завершении опроса контейнер вскрывается и анкеты пересчитываются в присутствии комиссии из трех человек (психолог и два респондента, участвовавших в опросе) без ознакомления с содержанием анкет и с составлением акта о вскрытии.

В случае проведения опроса на бумажных носителях для объективной оценки результатов опроса подлежат участию не менее 70%.

При проведении опроса с использованием автоматизированной информационной системы – не менее 85% сотрудников.

70%-ный порог определяется от фактической численности сотрудников, за исключением вакантных должностей, сотрудников, находящихся в декретном, трудовом отпуске, командировке, на излечении, а также руководящего состава и сотрудников, проходящих службу в опрашиваемом подразделении ОВД меньше шести месяцев.

85%-ный порог высчитывается от фактической численности сотрудников, за исключением вакантных должностей, сотрудников, находящихся в декретном отпуске, а также руководящего состава и сотрудников, проходящих службу в опрашиваемом подразделении ОВД меньше шести месяцев.

Обработка и анализ результатов опроса осуществляется психологами кадровых подразделений, а в их отсутствие – полиграфологами с соблюдением конфиденциальности полученных сведений, в следующие сроки (от штатной численности подразделения):

В офлайн-формате:

свыше 300 сотрудников – 5 рабочих дней;

свыше 2000 сотрудников – 15 рабочих дней;

свыше 3000 сотрудников – 25 рабочих дней.

В онлайн-формате:

свыше 300 сотрудников – 3 рабочих дня;

свыше 2000 сотрудников – 10 рабочих дней;

свыше 3000 сотрудников – 15 рабочих дней.

По результатам опроса психологом готовится аналитическая справка с выработкой рекомендаций для руководителей по улучшению морально-психологического климата и представляется первому руководителю подразделения ОВД.

Результаты направляются в территориальные подразделения ОВД и рассматриваются на оперативных совещаниях с заслушиванием руководителей подразделений ОВД.

Затем руководитель подразделения ОВД, курирующий кадровые вопросы, устанавливает сроки исполнения рекомендаций психолога для непосредственных руководителей подразделений ОВД.

Информация о коррупционных правонарушениях, нарушениях дисциплины и законности со стороны должностных лиц, полученных в ходе опроса, в течение трех дней направляется психологом подразделения ОВД в службу собственной безопасности ОВД.

Анкеты после завершения исследований хранятся у психолога подразделения ОВД в течение года, после подлежат уничтожению.

Сведения о проведенном исследовании (аналитическая справка, цифровые данные) представляются в Департамент кадровой политики МВД РК в течение 10 рабочих дней после завершения исследования.

Мониторинг включает в себя критерии оценки и признаки психологического климата.

Прямыми критериями оценки морально-психологического климата являются:

уровень удовлетворенности службой (условиями и организацией служебной деятельности);

степень сплоченности коллектива;

психологическая напряженность в служебном коллективе;

удовлетворенность межличностными взаимоотношениями – по горизонтали (взаимоотношения с коллегами) и по вертикали (взаимоотношения с руководством);

боевой дух;

стиль управления.

Косвенными критериями оценки морально-психологического климата являются:

текучесть кадров;

конфликтность и низкая толерантность сотрудников;

профессиональное выгорание;

коррупционные составляющие.

Признаки благоприятного морально-психологического климата:

взаимопомощь, высокоразвитая эмпатия, чувство групповой сплоченности;

высокая удовлетворенность условиями прохождения службы;

оказание руководителями поддержки личному составу;

высокий боевой дух;

отсутствие конфликтных ситуаций;

отсутствие психологического давления;

равномерность распределения объема работы;

справедливость при оценке деятельности;

соблюдение рабочего графика;

Признаки неблагоприятного морально-психологического климата:

высокая текучесть кадров, частые переходы в другие службы;

психологическая напряженность в коллективе;

несоблюдение рабочего графика;

межличностные конфликты;

отсутствие поддержки руководителя, применение исключительно авторитарного стиля управления;

снижение уровня боевого духа;

снижение удовлетворенности условиями прохождения службы.

Вывод о состоянии морально-психологического климата подразделений ОВД определяется по следующим пороговым значениям:

"Благоприятный морально-психологический климат" – более 75% опрошенных респондентов оценивают климат как благоприятный.

– более 75% опрошенных респондентов оценивают климат как благоприятный. "Среднеблагоприятный морально-психологический климат с тенденцией к ухудшению" – от 55% до 75% опрошенных респондентов оценивают климат как среднеблагоприятный.

– от 55% до 75% опрошенных респондентов оценивают климат как среднеблагоприятный. "Неблагоприятный морально-психологический климат" – не менее 55% опрошенных респондентов оценивают климат как неблагоприятный.

Указывается, что при формировании вывода о состоянии морально-психологического климата негативные ответы на два или более вопроса уменьшают процент оценки морально-психологического климата на процент, который высчитывается как процент соотношения количества вопросов с негативными ответами к общему числу вопросов.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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