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Право

В Казахстане составят Национальный рейтинг вузов

Студенты медицинского вуза, университет, студенты, абитуриенты, выпускники , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 16:32 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования РК подписал приказ "О некоторых вопросах реализации Национального рейтинга организаций высшего или послевузовского образования", сообщает Zakon.kz.

Приказ предусматривает следующие этапы проведения рейтинга:

  • с 5 января по 31 января 2025 года организация работы по заполнению и предоставлению организациями высшего и послевузовского образования (ОВПО) данных по индикаторам и показателям в соответствии с Методологией автоматизированной системы "Национальный рейтинг организаций высшего и послевузовского образования", на профайлах ОВПО в информационной системе Единая платформа высшего образования;
  • с 1 февраля по 28 февраля 2025 года организовать работу по сбору и обработке данных в соответствии с Методологией посредством интеграции с национальными, международными базами данных (ИС МТСЗН РК, Smart Data Ukimet, Scopus, Web of Science);
  • не позднее 31 марта 2025 года осуществить подведение итогов апробации Нацрейтинга. 

Комитету высшего и послевузовского образования совместно с Департаментом цифровизации и государственных услуг МНВО предписано обеспечить участие вузов в Нацрейтинге в соответствии с установленными сроками.

Ранее мы рассказали, сколько потратит Казахстан на образование в 2025 году.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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