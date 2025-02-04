В Казахстане составят Национальный рейтинг вузов

Министр науки и высшего образования РК подписал приказ "О некоторых вопросах реализации Национального рейтинга организаций высшего или послевузовского образования", сообщает Zakon.kz.

Приказ предусматривает следующие этапы проведения рейтинга:

с 5 января по 31 января 2025 года организация работы по заполнению и предоставлению организациями высшего и послевузовского образования (ОВПО) данных по индикаторам и показателям в соответствии с Методологией автоматизированной системы "Национальный рейтинг организаций высшего и послевузовского образования", на профайлах ОВПО в информационной системе Единая платформа высшего образования;

организация работы по заполнению и предоставлению организациями высшего и послевузовского образования (ОВПО) данных по индикаторам и показателям в соответствии с Методологией автоматизированной системы "Национальный рейтинг организаций высшего и послевузовского образования", на профайлах ОВПО в информационной системе Единая платформа высшего образования; с 1 февраля по 28 февраля 2025 года организовать работу по сбору и обработке данных в соответствии с Методологией посредством интеграции с национальными, международными базами данных (ИС МТСЗН РК, Smart Data Ukimet, Scopus, Web of Science);

организовать работу по сбору и обработке данных в соответствии с Методологией посредством интеграции с национальными, международными базами данных (ИС МТСЗН РК, Smart Data Ukimet, Scopus, Web of Science); не позднее 31 марта 2025 года осуществить подведение итогов апробации Нацрейтинга.

Комитету высшего и послевузовского образования совместно с Департаментом цифровизации и государственных услуг МНВО предписано обеспечить участие вузов в Нацрейтинге в соответствии с установленными сроками.

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