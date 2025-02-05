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Право

На какие спортивные мероприятия выделяются средства из бюджета

На какие спортивные мероприятия выделяются средства из бюджета, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 15:03 Фото: akorda.kz
Приказом министра туризма и спорта РК от 30 января 2025 года внесены изменения в Правила расходования денежных средств, выделяемых на спортивные мероприятия, в том числе на учебно-тренировочные сборы для физкультурно-спортивных организаций, финансируемых из бюджета, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что физкультурно-спортивные организации осуществляют расходование денежных средств на участие в спортивных мероприятиях, организацию и проведение спортивных мероприятий по Перечню видов соревнований, учебно-тренировочных сборов и их классификаций, утвержденному приказом министра культуры и спорта от 14 мая 2015 года, в том числе:

  • питание спортсменов определяются на основании Методики нормативов питания и фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий;
  • медицинское обеспечение и оказание медицинской помощи;
  • фармакологическое обеспечение;
  • приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования и спортивной экипировки;
  • найм жилых помещений, проезд до места проведения спортивных мероприятий и обратно, оплата стартовых (целевых) взносов;
  • суточные за время нахождения в пути всех участников, а также оплата суточных за время нахождения на спортивных мероприятиях участников, кроме спортсменов;
  • приобретение горюче-смазочных материалов;
  • расходы по видам спорта, связанные с материальным обеспечением участников спортивных мероприятий;
  • оплату визовых услуг, стоимости перевозки багажа, трансфера допускается на основании представленных документов об их оплате;
  • изготовление и приобретение полиграфической и сувенирной продукции;
  • церемония награждения и вручение призов;
  • аренда места проведения спортивных мероприятий, музыкального и светового оборудования, инвентаря и иных вспомогательных средств;
  • транспортные, почтово-телеграфные, типографские и информационные расходы;
  • оплата труда работников, привлеченных к организации и проведению спортивных мероприятий, услуг привлеченных специалистов и обслуживающего персонала (в том числе медицинского);
  • оплата услуг спортивных судей за обслуживание спортивных соревнований и оплата труда привлеченных специалистов и обслуживающего персонала (в том числе медицинского) осуществляется на основании заключенных договоров;
  • обслуживание и прием спортивных делегаций, найм жилых помещений и организованное питание;
  • оплата услуг, связанных с подготовкой и текущим содержанием мест проведения, организацией спортивных мероприятий, включая услуги, оказываемые на возмездной основе юридическими и физическими лицами;
  • приобретение материальных запасов для проведения спортивных мероприятий, исходя из специфики вида спорта или спортивного мероприятия, необходимых для его проведения;
  • расходы, связанные с оплатой стартовых и организационных взносов по участию в спортивных мероприятиях, регистрацией спортивных мероприятий в единых республиканских и региональных календарях, которые осуществляются безналичным перечислением направляющей стороной либо аккредитованными спортивными федерациями по видам спорта;
  • командирование сборных команд республики по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта), участников спортивных мероприятий для участия в спортивных мероприятиях, и специалистов необходимых для обслуживания спортивного соревнования. 

Приказ вводится в действие с 15 февраля 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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