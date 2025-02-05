На какие спортивные мероприятия выделяются средства из бюджета
Фото: akorda.kz
Приказом министра туризма и спорта РК от 30 января 2025 года внесены изменения в Правила расходования денежных средств, выделяемых на спортивные мероприятия, в том числе на учебно-тренировочные сборы для физкультурно-спортивных организаций, финансируемых из бюджета, сообщает Zakon.kz.
Так, уточняется, что физкультурно-спортивные организации осуществляют расходование денежных средств на участие в спортивных мероприятиях, организацию и проведение спортивных мероприятий по Перечню видов соревнований, учебно-тренировочных сборов и их классификаций, утвержденному приказом министра культуры и спорта от 14 мая 2015 года, в том числе:
- питание спортсменов определяются на основании Методики нормативов питания и фармакологического обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов в период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий;
- медицинское обеспечение и оказание медицинской помощи;
- фармакологическое обеспечение;
- приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования и спортивной экипировки;
- найм жилых помещений, проезд до места проведения спортивных мероприятий и обратно, оплата стартовых (целевых) взносов;
- суточные за время нахождения в пути всех участников, а также оплата суточных за время нахождения на спортивных мероприятиях участников, кроме спортсменов;
- приобретение горюче-смазочных материалов;
- расходы по видам спорта, связанные с материальным обеспечением участников спортивных мероприятий;
- оплату визовых услуг, стоимости перевозки багажа, трансфера допускается на основании представленных документов об их оплате;
- изготовление и приобретение полиграфической и сувенирной продукции;
- церемония награждения и вручение призов;
- аренда места проведения спортивных мероприятий, музыкального и светового оборудования, инвентаря и иных вспомогательных средств;
- транспортные, почтово-телеграфные, типографские и информационные расходы;
- оплата труда работников, привлеченных к организации и проведению спортивных мероприятий, услуг привлеченных специалистов и обслуживающего персонала (в том числе медицинского);
- оплата услуг спортивных судей за обслуживание спортивных соревнований и оплата труда привлеченных специалистов и обслуживающего персонала (в том числе медицинского) осуществляется на основании заключенных договоров;
- обслуживание и прием спортивных делегаций, найм жилых помещений и организованное питание;
- оплата услуг, связанных с подготовкой и текущим содержанием мест проведения, организацией спортивных мероприятий, включая услуги, оказываемые на возмездной основе юридическими и физическими лицами;
- приобретение материальных запасов для проведения спортивных мероприятий, исходя из специфики вида спорта или спортивного мероприятия, необходимых для его проведения;
- расходы, связанные с оплатой стартовых и организационных взносов по участию в спортивных мероприятиях, регистрацией спортивных мероприятий в единых республиканских и региональных календарях, которые осуществляются безналичным перечислением направляющей стороной либо аккредитованными спортивными федерациями по видам спорта;
- командирование сборных команд республики по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта), участников спортивных мероприятий для участия в спортивных мероприятиях, и специалистов необходимых для обслуживания спортивного соревнования.
Приказ вводится в действие с 15 февраля 2025 года.
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