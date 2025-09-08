Обновлены правила проведения спортивных мероприятий

Приказом министра туризма и спорта от 28 августа 2025 года внесены изменения в Правила проведения спортивных мероприятий, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Спортивные мероприятия подразделяются на категории:

чемпионат Республики Казахстан – республиканское спортивное соревнование по видам спорта, проводимое при участии в нем спортсменов (команд) от соответствующей области, города республиканского значения, столицы;

– республиканское спортивное соревнование по видам спорта, проводимое при участии в нем спортсменов (команд) от соответствующей области, города республиканского значения, столицы; областные, городские и районные спортивные соревнования – спортивные соревнования, включенные в единый региональный календарь спортивно-массовых мероприятий, соответствующих местных исполнительных органов;

– спортивные соревнования, включенные в единый региональный календарь спортивно-массовых мероприятий, соответствующих местных исполнительных органов; учебно-тренировочный сбор – централизованное мероприятие, организованное в целях повышения спортивного мастерства и качества учебно-тренировочного процесса спортсменов;

– централизованное мероприятие, организованное в целях повышения спортивного мастерства и качества учебно-тренировочного процесса спортсменов; республиканские спортивные соревнования – соревнования, включенные в единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий уполномоченного органа;

– соревнования, включенные в единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий уполномоченного органа; спортивное соревнование – состязание среди спортсменов или команд по виду (видам) спорта в целях выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному положению (регламенту);

– состязание среди спортсменов или команд по виду (видам) спорта в целях выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному положению (регламенту); международные спортивные соревнования – состязания по виду спорта среди спортсменов (команд), в которых принимают участие иностранные спортсмены (команды). Международные спортивные соревнования на территории РК проводятся по решению международных спортивных организаций и уполномоченного органа. Данные соревнования включаются в единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий.

Так, международные спортивные соревнования проводятся в соответствии с положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, которые разрабатываются национальными аккредитованными спортивными федерациями и утверждаются уполномоченным органом.

Положения о международных спортивных соревнованиях, проводимых на территории Казахстана, разрабатываются на основании правил по видам спорта, которые разрабатываются и утверждаются национальными аккредитованными спортивными федерациями по согласованию с уполномоченным органом в соответствии с требованиями международных спортивных организаций (при наличии).

Национальные аккредитованные спортивные федерации направляют положения (регламенты) о международных спортивных соревнованиях в уполномоченный орган не позднее, чем за шесть месяцев до начала даты их проведения.

Положение (регламент) о международных спортивных соревнованиях в течение 14 рабочих дней рассматривается в уполномоченном органе, по итогам которого принимается решение об утверждении, либо направлении на доработку для устранения замечаний в течение трех рабочих дней. В случае устранения замечаний в указанные сроки положение (регламент) международных спортивных соревнований утверждается уполномоченным органом в течение трех рабочих дней.

Заявки на проведение международных спортивных соревнований на территории РК предоставляются национальными аккредитованными спортивными федерациями в международную спортивную организацию по согласованию с уполномоченным органом не менее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты их проведения.

Численный состав участников международных соревнований определяет уполномоченный орган на основании положения (регламента) спортивного соревнования.

По требованию Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК) или Международного комитета спорта глухих (МКСГ) в состав делегации на спортивные соревнования, проводимые МОК, МПК, МКСГ или под их патронажем включаются представители Национального олимпийского комитета РК, Национального Паралимпийского комитета РК или Национального Сурдлимпийского комитета РК, в том числе и спортивные судьи международной категории.

Республиканские спортивные соревнования проводятся по решению уполномоченного органа и согласованию с национальными аккредитованными спортивными федерациями по видам спорта в соответствии с единым республиканским календарем спортивно-массовых мероприятий.

Республиканские спортивные соревнования проводятся в соответствии с положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, утвержденными уполномоченным органом.

Положения о республиканских спортивных соревнованиях, проводимых на территории республики, разрабатываются на основании правил по видам спорта, которые разрабатываются и утверждаются национальными аккредитованными спортивными федерациями по согласованию с уполномоченным органом в соответствии с требованиями международных спортивных организаций.

Национальные аккредитованные спортивные федерации направляют положения (регламенты) республиканских спортивных соревнований в уполномоченный орган не позднее, чем за два месяца до начала даты их проведения.

Положение спортивных мероприятий в течение четырнадцати рабочих дней рассматривается в уполномоченном органе, по итогам которого принимается решение об утверждении, либо направлении на доработку для устранения замечаний в течение трех рабочих дней.

В случае устранения замечаний в указанные сроки положение республиканских спортивных соревнований утверждается уполномоченным органом в течение трех рабочих дней.

Национальные аккредитованные спортивные федерации разрабатывают и утверждают положения (регламенты) о спортивных соревнованиях, проводимых национальными аккредитованными спортивными федерациями.

В чемпионатах РК по видам спорта принимают участие спортсмены, являющиеся гражданами республики, от соответствующей области, города республиканского значения, столицы.

В чемпионатах РК по игровым видам спорта принимают участие спортсмены в соответствии с требованиями положений (регламентов), утвержденных уполномоченным органом.

Областные, городские и районные спортивные соревнования проводятся по решению местных исполнительных органов и согласованию с местными аккредитованными спортивными федерациями в соответствии с едиными региональными календарями спортивно-массовых мероприятий.

Областные, городские и районные спортивные соревнования проводятся аккредитованными спортивными федерациями по согласованию с местным исполнительным органом.

Положения (регламенты) областных, городских и районных спортивных соревнований разрабатываются местными аккредитованными спортивными федерациями и утверждаются местным исполнительным органом.

Местные аккредитованные спортивные федерации направляют положение (регламент) спортивных соревнований в областные, городские и районные исполнительные органы не позднее, чем за два месяца до начала даты их проведения.

Положение областных, городских и районных спортивных соревнований в течение 14 рабочих дней рассматривается местным исполнительным органом, по итогам которого принимается решение об утверждении, либо направляется на доработку для устранения замечаний в течение трех рабочих дней.

В случае устранения замечаний в указанные сроки положение (регламент) областных, городских и районных спортивных соревнований утверждается местным исполнительным органом в течение трех рабочих дней.

Положение (регламент) спортивных соревнований содержат следующие разделы:

наименование, дата и место проведения спортивного соревнования, день приезда и день отъезда участников;

участвующие организации, численный состав участников спортивного соревнования;

медико-санитарное и антидопинговое обеспечение;

порядок и срок подачи заявок на участие в спортивных соревнованиях, условия финансирования;

порядок награждения чемпионов и призеров спортивного соревнования;

порядок подачи протестов и их рассмотрение.

Национальная аккредитованная спортивная федерация по видам спорта направляет в уполномоченный орган предложение о внесении изменений или дополнений в положение (регламент) не менее чем за 30 календарных дней до начала спортивного соревнования.

Местные аккредитованные спортивные федерации по видам спорта направляют в местный исполнительный орган предложения о внесении изменений или дополнений в положение (регламент) не менее чем за 30 календарных дней до начала спортивного соревнования.

Также утвержден порядок проведения спортивных соревнований с участием спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.

Приказ вводится в действие с 16 сентября 2025 года.