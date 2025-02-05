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Право

Как будут оценивать работу правоохранительных органов: утверждена методика

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 16:09 Фото: Zakon.kz
Совместным приказом Генпрокурора, председателя Высшей аудиторской палаты, председателя Агентства по противодействию коррупции, председателя АФМ, глав МВД, МЦРИАП утверждена методика проведения оценки качества деятельности правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Методика устанавливает общие положения, принципы, источники, сбор и формирование информации, а также метод оценки качества деятельности правоохранительных органов.

Оценка качества формируется по итогам деятельности Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел РК.

Источниками информации для проведения оценки качества служат:

  • сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры;
  • ведомственные данные правоохранительных органов;
  • результаты социологических опросов;
  • результаты ежегодной оценки, проводимой уполномоченными государственными органами по отдельным критериям (системе критериев) и вопросам;
  • результаты опроса населения в мобильном приложении еGov-mobile;
  • результаты оценки качества ответов на обращения в информационной системе "е-Өтініш".

Сбор и формирование данных, используемых в расчете методики, осуществляются подведомственной организацией Высшей аудиторской палаты.

Оценка качества деятельности правоохранительных органов осуществляется исходя из критериев, характеризующих их деятельность, и включает 4 основных критерия:

  • статистические данные;
  • качество рассмотрения обращений;
  • устойчивость сотрудников к коррупции;
  • результаты социологических исследований (уровень доверия населения, оценка эффективности правоохранительных органов и т.д.).  

Также утвержден Перечень количественных критериев оценки правоохранительных органов:

 Агентства по противодействию коррупции и финмониторингу

  1. Состояние работы по предупреждению и профилактике преступности (количество зарегистрированных коррупционных правонарушений на 10 тысяч населения).
  2. Состояние работы по расследованию коррупционных правонарушений (доля оконченных дел от общего числа находившихся в производстве).
  3. Состояние работы по возмещению ущерба государству, физическим и юридическим лицам (доля фактически возмещенного ущерба от общей суммы установленного, причиненного уголовными правонарушениями).
  4. Соблюдение прав подозреваемых (обвиняемых) и потерпевших в уголовном процессе (доля удовлетворенных жалоб в порядке статьи 105 УПК от общего числа рассмотренных жалоб).

Министерство внутренних дел РК

  • Состояние работы по предупреждению и профилактике преступности (количество зарегистрированных уголовных правонарушений на 10 тыс. населения).
  • Состояние работы по предупреждению и профилактике умышленных убийств (количество зарегистрированных убийств на 100 тыс. населения).
  • Состояние работы по раскрытию преступлений (раскрываемость преступлений, в процентах).
  • Состояние работы по обеспечению безопасности в общественных местах (количество преступлений, совершенных на улицах на 100 тыс. населения).
  • Состояние работы по обеспечению безопасности дорожного движения (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения).
  • Соблюдение прав подозреваемых (обвиняемых) и потерпевших в уголовном процессе (доля удовлетворенных жалоб в порядке статьи 105 УПК к общему числу рассмотренных жалоб).
  • Состояние работы по возмещению ущерба государству, физическим и юридическим лицам (доля фактически возмещенного ущерба от общей суммы установленного, причиненного уголовными правонарушениями).

Генеральная прокуратура РК

  1. Соблюдение прав подозреваемых (обвиняемых) и потерпевших в уголовном процессе (доля удовлетворенных судом жалоб (в порядке статьи 106 УПК по фактам существенных нарушений прав подозреваемых (обвиняемых) и потерпевших в уголовном процессе к общему числу жалоб, рассмотренных судом в порядке статьи 106 УПК).
  2. Защита конституционных прав и свобод участников уголовного процесса (число лиц, в отношении которых вступил в силу оправдательный приговор, без учета фактов, по которым принесены кассационные протесты).
  3. Эффективность принимаемых мер в сфере защиты общественных интересов (доля устраненных мерами надзора нарушений от общего числа установленных).

Отчет о результатах для утверждения итоговой оценки представляется Высшей аудиторской палатой в Администрацию президента РК до 1 июля года, следующего за отчетным.

Ранее мы рассказали, что МВД обновило инструкцию по организации работы подразделений следствия и дознания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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