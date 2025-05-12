Утверждена методика для определения эффективности мер, принимаемых госорганами

Приняты совместное нормативное постановление председателя Высшей аудиторской палаты РК и приказ министра финансов РК от 6 мая 2025 года "Об утверждении методики операционной оценки по блоку достижения целей", сообщает Zakon.kz.

Методика предназначена для определения эффективности мер, принимаемых государственными органами по развитию курируемой отрасли/сфер/региона, а также по использованию бюджетных средств.

Операционная оценка по блоку достижения целей осуществляется согласно графику проведения операционной оценки эффективности деятельности государственных органов, утверждаемому Администрацией президента РК.

Операционная оценка по блоку достижения целей осуществляется следующими госорганами:

Министерством финансов РК (уполномоченный орган по исполнению бюджета) – оценка эффективности исполнения бюджетных программ и их взаимосвязь с целями плана развития государственных органов, эффективности местных исполнительных органов по достижению показателей бюджетных программ, оценка использования новых практик бюджетирования (бюджета народного участия) местных исполнительных органов, а также перепроверка отчетных данных центральных государственных и местных исполнительных органов по реализации бюджетных программ; Высшей аудиторской палатой РК – оценка эффективности государственных органов по достижению целей планов развития государственных органов и планов развития областей, городов республиканского значения, столицы.

Для проведения оценки эффективности местных исполнительных органов по достижению показателей бюджетных программ, оценки использования новых практик бюджетирования (бюджета народного участия), перепроверки отчетных данных центральных государственных органов по реализации бюджетных программ в уполномоченном органе по исполнению бюджета создается рабочая группа, являющаяся подгруппой Комиссии по ежегодной оценке.

Состав Рабочей группы по исполнению бюджета утверждается приказом уполномоченного органа по исполнению бюджета или приказом ведомства уполномоченного органа по исполнению бюджета.

Оцениваемые государственные органы ежегодно в сроки, установленные графиком оценки, представляют в уполномоченные на оценку государственные органы отчетную информацию на электронных носителях по итогам отчетного года:

информацию о взаимосвязи целей, целевых индикаторов с бюджетными программами центрального государственного органа;

информацию о достижении прямых результатов оцениваемых бюджетных программ развития (местные исполнительные органы);

пояснительную записку (местные исполнительные органы).

В пояснительной записке о достижении прямых результатов оцениваемых бюджетных программ развития местными исполнительными органами указывается информация в разрезе критериев оценки.

Органы государственного аудита и финансового контроля представляют в уполномоченный орган по исполнению бюджета информацию о результатах государственного аудита, исполнении предписаний, постановлений органов государственного аудита и финансового контроля.

Операционная оценка по блоку достижения целей осуществляется на основании, представленной отчетной информации, а также размещенных согласно графику оценки на их официальных интернет-ресурсах:

планов развития государственных органов;

планов развития областей, городов республиканского значения, столицы;

отчетов о реализации планов развития государственных органов;

отчетов о реализации планов развития областей, городов республиканского значения, столицы;

статистического отчета уполномоченного органа по исполнению бюджета об исполнении бюджета оцениваемых центральных государственных и местных исполнительных органов;

статистических и ведомственных данных;

международных рейтингов;

других источников (при наличии).

Операционная оценка по блоку достижения целей осуществляется посредством определения уровня достижения целей плана развития государственного органа и эффективности исполнения бюджетных программ.

Также устанавливается процедура определения своевременности, полноты и достоверности отчетной информации.

Операционная оценка эффективности деятельности центральных государственных органов осуществляется по следующим критериям:

достижение целей плана развития;

эффективность исполнения бюджетных программ в достижении цели плана развития;

взаимосвязь цели плана развития с бюджетными программами.

Документ вступает в силу со дня его первого официального опубликования.