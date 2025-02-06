В Казахстане изменились правила оформления запрета на участие в азартных играх

Министр туризма и спорта приказом от 3 февраля 2025 года внес изменения в Правила подачи заявления о включении в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, а также ведения списка, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусматривается, что до истечения срока ограничения участия в азартных играх и (или) пари гражданин РК может подать заявление о продлении ограничения на срок не менее шести месяцев и не более десяти лет с учетом предыдущих заявок. Ранее говорилось о том, что заявление можно подать на новый срок.

Кроме того, расширился список оснований для отказа в установлении самоограничения для лудоманов.

Уполномоченный орган отказывает во включении казахстанцев в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, по следующим основаниям:

указание неполных или недостоверных сведений;

несоответствие представленного заявления утвержденной форме или отсутствие заявления; (новое);

отсутствие копии решения суда об ограничении дееспособности гражданина при подаче заявления близким родственником, членом семьи;

не указан срок ограничения в участии в азартных играх и (или) пари;

в случае подачи заявления третьими лицами, не являющимися близкими родственниками, членами семьи.

Также нормы правил приводятся в соответствие с нормами АППК.

Так, при наличии оснований для отказа во включении гражданина РК в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, уполномоченный орган уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе во включении в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления возможности заявителю выразить свою позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока рассмотрения заявления гражданина. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня получения гражданином уведомления.

По результатам заслушивания уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

о включении гражданина РК в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари;

об отказе во включении гражданина РК в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари с предоставлением мотивированного ответа.

Уточняется, что лицо, включенное в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, в соответствии с пунктом 7 Правил исключается из списка уполномоченным органом на основании вступившего в законную силу решения суда об отмене ограничения дееспособности гражданина.

Помимо этого, обновлены формы заявления о включении в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, и заявления о включении близкого родственника, члена семьи в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари. В них добавлено получение согласия заявителя на сбор и обработку его персональных данных.

Приказ вводится в действие с 16 февраля 2025 года.