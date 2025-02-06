#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
515.97
537.8
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
515.97
537.8
5.25
Право

В Казахстане изменились правила оформления запрета на участие в азартных играх

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 09:08 Фото: pexels
Министр туризма и спорта приказом от 3 февраля 2025 года внес изменения в Правила подачи заявления о включении в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, а также ведения списка, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусматривается, что до истечения срока ограничения участия в азартных играх и (или) пари гражданин РК может подать заявление о продлении ограничения на срок не менее шести месяцев и не более десяти лет с учетом предыдущих заявок. Ранее говорилось о том, что заявление можно подать на новый срок.

Кроме того, расширился список оснований для отказа в установлении самоограничения для лудоманов.

Уполномоченный орган отказывает во включении казахстанцев в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, по следующим основаниям:

  • указание неполных или недостоверных сведений;
  • несоответствие представленного заявления утвержденной форме или отсутствие заявления; (новое);
  • отсутствие копии решения суда об ограничении дееспособности гражданина при подаче заявления близким родственником, членом семьи;
  • не указан срок ограничения в участии в азартных играх и (или) пари;
  • в случае подачи заявления третьими лицами, не являющимися близкими родственниками, членами семьи.

Также нормы правил приводятся в соответствие с нормами АППК.

Так, при наличии оснований для отказа во включении гражданина РК в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, уполномоченный орган уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе во включении в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления возможности заявителю выразить свою позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока рассмотрения заявления гражданина. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня получения гражданином уведомления.

По результатам заслушивания уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

  • о включении гражданина РК в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари;
  • об отказе во включении гражданина РК в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари с предоставлением мотивированного ответа.

Уточняется, что лицо, включенное в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, в соответствии с пунктом 7 Правил исключается из списка уполномоченным органом на основании вступившего в законную силу решения суда об отмене ограничения дееспособности гражданина.

Помимо этого, обновлены формы заявления о включении в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, и заявления о включении близкого родственника, члена семьи в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари. В них добавлено получение согласия заявителя на сбор и обработку его персональных данных.

Приказ вводится в действие с 16 февраля 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Как будут оценивать работу правоохранительных органов: утверждена методика
Право
16:09, 05 февраля 2025
Как будут оценивать работу правоохранительных органов: утверждена методика
МЧС хотят наделить новыми полномочиями
Право
15:16, 05 февраля 2025
МЧС хотят наделить новыми полномочиями
На какие спортивные мероприятия выделяются средства из бюджета
Право
15:03, 05 февраля 2025
На какие спортивные мероприятия выделяются средства из бюджета
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: