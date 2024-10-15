Как казахстанцам оформить запрет на участие в азартных играх

Министр туризма и спорта приказом от 10 октября 2024 года утвердил Правила подачи заявления о включении в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари, а также ведения списка, сообщает Zakon.kz.

Правилами установлено, что гражданин РК, достигший двадцатиоднолетнего возраста, может самостоятельно ограничить себя в участии в азартных играх или пари сроком от шести месяцев до 10 лет путем подачи заявления в уполномоченный орган о включении себя в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари.

Письменное заявление подается в уполномоченный орган посредством единой платформы приема и обработки всех обращений граждан е-Otinish (ИС "е-Otinish") либо в электронном формате посредством мобильного приложения eGov mobile.

Заявление содержит фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), данные документа, удостоверяющего личность, срок ограничения в участии в азартных играх или пари, личную или электронно-цифровую подпись.

Поданное заявление вернуть или отозвать нельзя.

Гражданин, который вследствие злоупотребления азартными играми, пари, ставит свою семью в тяжелое материальное положение, ограничивается судом в дееспособности в порядке, установленном ГПК РК. Над ним устанавливается попечительство. Близкие родственники, члены семьи на основании вступившего в законную силу решения суда об ограничении дееспособности гражданина обращаются в уполномоченный орган с заявлением о включении такого лица в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари.

До истечения срока ограничения участия в азартных играх или пари гражданин РК может подать заявление о продлении ограничения на новый срок.

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней с момента регистрации письменного заявления принимает решение о включении либо об отказе во включении гражданина РК в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари.

При подаче заявления в электронном формате посредством мобильного приложения eGov mobile гражданин вносится в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари, на заявленный им срок ограничения моментально после подписания соответствующего заявления ЭЦП.

В каких случаях откажут во включении в список:

указание неполных или недостоверных сведений;

отсутствие копии решения суда об ограничении дееспособности гражданина при подаче заявления близким родственником, членом семьи;

не указан срок ограничения в участии в азартных играх и (или) пари;

в случае подачи заявления третьими лицами, не являющимися близкими родственниками, членами семьи.

В указанных случаях уполномоченный орган формирует мотивированный отказ во включении в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари, и направляет его заявителю.

Как ведут список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и пари

Уполномоченный орган ведет список по утвержденной форме, в которой указываются ИИН, ФИО, дата подачи заявления, дата начала и окончания срока ограничения, способ подачи заявления, основания ограничения.

Доступ к списку лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари, предоставляется только организаторам игорного бизнеса, а также иным лицам (правоохранительным, специальным государственным органам, Национальному банку РК и уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по отдельным запросам в адрес уполномоченного органа и при условии обеспечения конфиденциальности и соблюдения иных требований).

Уполномоченный орган на следующий рабочий день после дня окончания срока самоограничения в участии в азартных играх или пари исключает гражданина из списка.

Лицо, включенное в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари на основании заявления, исключается из списка уполномоченным органом на основании вступившего в законную силу решения суда об отмене ограничения дееспособности гражданина.

Приказ вводится в действие с 25 октября 2024 года.

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