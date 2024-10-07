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В Казахстане утвердили тексты и эскизы предупреждений о вреде участия в азартных играх

Предупреждение о вреде увлечения азартными играми, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 10:48 Фото: Министерство туризма и спорта
Министр туризма и спорта приказом от 30 сентября 2024 года утвердил тексты и эскизы предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и пари, сообщает Zakon.kz.

В текстах предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и пари говорится, что чрезмерное увлечение азартными играми и пари влечет за собой следующие предполагаемые риски и вред для личности:

  • зависимость: участник азартных игр и пари теряет контроль над поведением и не способен прекратить играть;
  • психическое здоровье: стрессы, тревоги, депрессии и другие психические расстройства;
  • социальные последствия: ухудшение отношений с семьей, друзьями и коллегами, а также социальная изоляция;
  • влияние на работу и учебу: негативно сказывается на профессиональной деятельности и учебе, снижая производительность и успеваемость.

Для минимизации рисков важно играть ответственно, устанавливать лимиты на время и деньги, затрачиваемые на азартные игры или пари, а также обращаться за помощью в медицинскую организацию при первых признаках зависимости.

Эскизы предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и пари выглядят так:

Предупреждение о вреде увлечения азартными играми, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 10:48

Фото: Министерство туризма и спорта


Предупреждение о вреде увлечения азартными играми, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 10:48

Фото: Министерство туризма и спорта

Предупреждение о вреде увлечения азартными играми, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 10:48

Фото: Министерство туризма и спорта

Предупреждение о вреде увлечения азартными играми, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 10:48

Фото: Министерство туризма и спорта

Предупреждение о вреде увлечения азартными играми, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 10:48

Фото: Министерство туризма и спорта

Предупреждение о вреде увлечения азартными играми, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 10:48

Фото: Министерство туризма и спорта

Приказ вводится в действие с 15 октября 2024 года.

 Ранее сообщалось, что в Казахстане начал действовать закон, запрещающий госслужащим участвовать в азартных играх.

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