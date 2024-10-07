В Казахстане утвердили тексты и эскизы предупреждений о вреде участия в азартных играх
В текстах предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и пари говорится, что чрезмерное увлечение азартными играми и пари влечет за собой следующие предполагаемые риски и вред для личности:
- зависимость: участник азартных игр и пари теряет контроль над поведением и не способен прекратить играть;
- психическое здоровье: стрессы, тревоги, депрессии и другие психические расстройства;
- социальные последствия: ухудшение отношений с семьей, друзьями и коллегами, а также социальная изоляция;
- влияние на работу и учебу: негативно сказывается на профессиональной деятельности и учебе, снижая производительность и успеваемость.
Для минимизации рисков важно играть ответственно, устанавливать лимиты на время и деньги, затрачиваемые на азартные игры или пари, а также обращаться за помощью в медицинскую организацию при первых признаках зависимости.
Эскизы предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и пари выглядят так:
Фото: Министерство туризма и спорта
Фото: Министерство туризма и спорта
Фото: Министерство туризма и спорта
Фото: Министерство туризма и спорта
Фото: Министерство туризма и спорта
Фото: Министерство туризма и спорта
Приказ вводится в действие с 15 октября 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане начал действовать закон, запрещающий госслужащим участвовать в азартных играх.