В Казахстане утвердили тексты и эскизы предупреждений о вреде участия в азартных играх

Министр туризма и спорта приказом от 30 сентября 2024 года утвердил тексты и эскизы предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и пари, сообщает Zakon.kz.

В текстах предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и пари говорится, что чрезмерное увлечение азартными играми и пари влечет за собой следующие предполагаемые риски и вред для личности:

зависимость: участник азартных игр и пари теряет контроль над поведением и не способен прекратить играть;

участник азартных игр и пари теряет контроль над поведением и не способен прекратить играть; психическое здоровье: стрессы, тревоги, депрессии и другие психические расстройства;

стрессы, тревоги, депрессии и другие психические расстройства; социальные последствия: ухудшение отношений с семьей, друзьями и коллегами, а также социальная изоляция;

ухудшение отношений с семьей, друзьями и коллегами, а также социальная изоляция; влияние на работу и учебу: негативно сказывается на профессиональной деятельности и учебе, снижая производительность и успеваемость.

Для минимизации рисков важно играть ответственно, устанавливать лимиты на время и деньги, затрачиваемые на азартные игры или пари, а также обращаться за помощью в медицинскую организацию при первых признаках зависимости.

Эскизы предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и пари выглядят так:





Фото: Министерство туризма и спорта





Фото: Министерство туризма и спорта





Фото: Министерство туризма и спорта





Фото: Министерство туризма и спорта





Фото: Министерство туризма и спорта





Фото: Министерство туризма и спорта

Приказ вводится в действие с 15 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начал действовать закон, запрещающий госслужащим участвовать в азартных играх.