Правила работы игорных заведений изменили в Казахстане

Министр туризма и спорта приказом от 20 апреля 2026 года внес поправки в Типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и (или) пари, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлена новая норма, согласно которой в казино, залы игровых автоматов, кассы букмекерских контор и (или) тотализаторов, размещенные в:

Мангистауской области на побережье Каспийского моря,

в Панфиловском районе и на побережье озера Алаколь области Жетісу,

в Талгарском районе Алматинской области,

в районе Марқакөл и Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области,

допускаются только иностранцы и лица без гражданства, работники игорного заведения и иные лица, находящиеся в игорном заведении в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей.

Приказ вводится в действие с 17 мая.

Изменения внесены в целях приведения правил в соответствие с законом "Об игорном бизнесе".

