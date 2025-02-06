Новые правила посещения исправительных колоний разработали в Казахстане

Министерство внутренних дел разработало новые Правила посещения учреждений уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что основанием для разрешения посещения учреждения является специальное разрешение и пропуск.

Без специального на то разрешения посещать учреждения вправе:

Президент РК, премьер-министр РК, депутаты Парламента РК, а также акимы областей, городов республиканского значения и столицы в пределах соответствующих административно-территориальных единиц;

Генеральный прокурор РК и подчиненные ему прокуроры;

судьи в ходе производства по конкретным делам;

сотрудники вышестоящих органов уголовно-исполнительной системы;

Уполномоченный по правам человека в РК и его представитель в области, городе республиканского значения и столице;

участники национального превентивного механизма в связи с осуществлением ими полномочий, предусмотренных настоящим Кодексом;

Уполномоченный по правам ребенка.

Посещение учреждений, въезд транспортных средств и их нахождение на режимных объектах допускается в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов, за исключением времени обеденного перерыва.

В нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни вход (нахождение) на режимные объекты лиц, выполняющих временную работу на объектах учреждения, а также въезд (нахождение) транспортных средств осуществляется только для обеспечения жизнедеятельности учреждения по письменному разрешению начальника учреждения, либо лица его замещающего, выданного на основании мотивированного заявления, с соблюдением требований безопасности и норм трудового законодательства.

Вход (выход) посетителей в (из) учреждение осуществляется по разовому пропуску, подписанному начальником учреждения, либо лицом, его замещающим.

Разовый пропуск выдается посетителям, получившим разрешение на вход в учреждение. При посещении учреждения группой лиц с одной целью выдается один разовый пропуск, который оформляется на руководителя группы с указанием количества следуемых с ним лиц и приложением списка с документами, удостоверяющими их личности.

Внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных средств на территорию учреждения осуществляется по материальному пропуску, подписанному начальником учреждения, либо лицом, его замещающим.

Материальный пропуск оформляется для вноса (выноса) материальных средств на (из) охраняемую территорию учреждения.

Въезд (выезд) транспортных средств на (из) охраняемую территорию учреждения осуществляется по транспортному пропуску, подписанному начальником учреждения, либо лицом, его замещающим.

Транспортный пропуск оформляется на транспортные средства для въезда на территорию учреждения и ввоза (вывоза) груза через ТКПП.

Временный пропуск оформляется на граждан, выполняющих временную работу на объектах учреждения, в том числе осуществляющих производственную деятельность, а также на сотрудников, прикомандированных в учреждение, и военнослужащих, прикомандированных в подразделение Национальной гвардии для выполнения боевой службы в данном учреждении или обеспечения контроля над его осуществлением, подписанный начальником учреждения, либо лицом его замещающим.

Вход посетителей в учреждение допускается только после проверки документа, удостоверяющего личность, служебного удостоверения сотрудника правоохранительного или специального государственного органа, удостоверения адвоката, выдачи разового пропусков и регистрации посетителя в соответствующем журнале.

При этом документ, удостоверяющий личность посетителя, удостоверение адвоката оставляются на КПП и возвращаются посетителю при выходе в обмен на разовый пропуск посетителя.

Вход (въезд) на территорию учреждения без пропуска не допускается.

Вместе с тем говорится, что удостоверение личности гражданина РК, посещающего учреждение, при наличии технической возможности допускается заменять электронным документом.

Для обеспечения личной безопасности передвижение посетителей по территории учреждения осуществляется строго в сопровождении сотрудников учреждения или военнослужащих.

Вход на охраняемую территорию учреждения лиц женского пола, за исключением лиц, прибывших на свидание, допускается с соблюдением делового стиля одежды.

В документе также расписаны нормы посещения колонии адвокатами.

Так, адвокаты допускаются в учреждение:

для оказания юридической помощи по письменному или устному заявлению осужденного, после предъявления удостоверения адвоката и получения специального разрешения;

для оказания юридической помощи подозреваемому или обвиняемому адвокат предъявляет удостоверение адвоката и письменное уведомление о защите (представительстве), удостоверяющего его полномочия на ведение конкретного дела;

иное лицо, уполномоченное на оказание юридической помощи подозреваемому или обвиняемому, предъявляет документ, подтверждающий право на оказание юридической помощи (постановление суда, следователя или дознавателя).

Для пропуска адвоката дополнительно проводится сверка данных адвоката со списком, указанным на сайте Республиканской коллегии адвокатов.

Иностранные адвокаты могут осуществлять свою деятельность на основании соответствующего международного договора, ратифицированного республикой, имеющие при себе документы, удостоверяющие личность, статус адвоката и его полномочия на оказание юридической помощи, посещают учреждение после получения специального разрешения Комитета УИС.

Посещение официальными представителями дипломатического представительства иностранного государства, подозреваемого или обвиняемого иностранца представляемого ими государства, осуществляется по предъявлению решения органа, ведущего уголовный процесс.

Указывается, что производство кино-, фото- и видеосъемок объектов, обеспечивающих безопасность и охрану подозреваемых, обвиняемых и осужденных, осуществляется представителями СМИ с письменного разрешения начальника учреждения, либо лица его замещающего.

При этом оговаривается, что производство кино-, фото- и видеосъемок осужденных, их интервьюирование, в том числе с использованием средств аудио-, фото-, видеотехники, осуществляется с согласия самих осужденных.

Пронос на территорию учреждения технических средств аудио-, фото-, видеонаблюдения и фиксации сотрудниками органов, ведущих уголовный процесс, следственно-оперативной группы органов внутренних дел, в связи с осуществлением ими служебных полномочий осуществляется с письменного разрешения начальника учреждения, либо лица его замещающего.

Правила также устанавливают порядок проведения досмотра входящих (выходящих), въезжающих (выезжающих) в (из) учреждения лиц транспортных и материальных средств.

Как поясняют в МВД, в настоящее время Правила посещения учреждений уголовно-исполнительной системы являются правилами ограниченного доступа (для служебного пользования), так как содержат сведения по организации пропускного режима в учреждения УИС.

Однако для оптимизации взаимодействия с представителями общественности (адвокаты, НПМ, ОНК, родственники осужденных и другие лица) было принято решение разработать еще одни правила, которые отдельно будут регламентировать организацию пропускного режима, которые будут находится в открытом доступе на интернет ресурсах.

"Внесение соответствующих поправок в действующее законодательство позволит разрешить спорные вопросы, связанные с посещением учреждений гражданскими лицами, так как это затрагивает их интересы, а также своевременным ознакомлением с процедурой посещения учреждений. Наряду с этим, разграничит требования к посетителям по порядку посещения учреждений и к должностным обязанностям сотрудников учреждения", - заключили в министерстве.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 февраля.

Ранее мы рассказали, что МВД обновило инструкцию по организации работы подразделений следствия и дознания.