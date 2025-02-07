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Право

Госреестр объектов национального культурного достояния создадут в Казахстане

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 14:39 Фото: senate.parlam.kz
Министерство культуры и информации разработало Правила формирования и ведения Государственного реестра объектов национального культурного достояния, сообщает Zakon.kz.

В Государственный реестр вносятся сведения об объектах национального культурного достояния (ОНКД), имеющих особое значение для истории и культуры страны.

Государственный реестр ведется уполномоченным органом в области культуры на казахском и русском языках, на бумажном и электронном носителях.

Так, говорится, что по мере выявления новых объектов и предметов ОНКД физическими и юридическими лицами, занимающимися изучением культурных ценностей, в уполномоченный орган предоставляется информация с необходимыми сведениями.

Для формирования государственного реестра уполномоченный орган не менее чем за 30 календарных дней до начала приема заявок публикует соответствующую информацию на своем интернет-ресурсе.

Сведения об ОНКД, предоставляемые физическими и юридическими лицами, включают:

  • полное наименование ОНКД;
  • описание ОНКД;
  • дата создания ОНКД;
  • данные ОНКД;
  • происхождение ОНКД;
  • местонахождение ОНКД;
  • фотография ОНКД.

Сведения об ОНКД рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня их поступления.

Постоянно действующая комиссия по вопросам культуры принимает решение рекомендательного характера о наличии или об отсутствии у ОНКД особого значения для истории и культуры страны, которое оформляется протоколом.

На основании протокола комиссии уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

  • внести в Государственный реестр сведения об ОНКД;
  • сведения об ОНКД не подлежат внесению в Государственный реестр, так как не имеют особого значения для истории и культуры страны.

О принятом решении уполномоченный орган извещает физических и юридических лиц, занимающихся изучением культурных ценностей, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 февраля.

Ранее мы рассказали, что государство будет стимулировать развитие креативной индустрии.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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