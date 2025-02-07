Госреестр объектов национального культурного достояния создадут в Казахстане
В Государственный реестр вносятся сведения об объектах национального культурного достояния (ОНКД), имеющих особое значение для истории и культуры страны.
Государственный реестр ведется уполномоченным органом в области культуры на казахском и русском языках, на бумажном и электронном носителях.
Так, говорится, что по мере выявления новых объектов и предметов ОНКД физическими и юридическими лицами, занимающимися изучением культурных ценностей, в уполномоченный орган предоставляется информация с необходимыми сведениями.
Для формирования государственного реестра уполномоченный орган не менее чем за 30 календарных дней до начала приема заявок публикует соответствующую информацию на своем интернет-ресурсе.
Сведения об ОНКД, предоставляемые физическими и юридическими лицами, включают:
- полное наименование ОНКД;
- описание ОНКД;
- дата создания ОНКД;
- данные ОНКД;
- происхождение ОНКД;
- местонахождение ОНКД;
- фотография ОНКД.
Сведения об ОНКД рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня их поступления.
Постоянно действующая комиссия по вопросам культуры принимает решение рекомендательного характера о наличии или об отсутствии у ОНКД особого значения для истории и культуры страны, которое оформляется протоколом.
На основании протокола комиссии уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
- внести в Государственный реестр сведения об ОНКД;
- сведения об ОНКД не подлежат внесению в Государственный реестр, так как не имеют особого значения для истории и культуры страны.
О принятом решении уполномоченный орган извещает физических и юридических лиц, занимающихся изучением культурных ценностей, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 февраля.
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