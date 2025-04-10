Приняты новые правила ведения госреестра объектов национального культурного достояния

Приказом и. о. министра культуры и информации от 4 апреля 2025 года утверждены Правила формирования и ведения Государственного реестра объектов национального культурного достояния, сообщает Zakon.kz.

В Государственный реестр вносятся сведения об объектах национального культурного достояния (ОНКД), имеющих особое значение для истории и культуры страны, он ведется с целью сохранения ОНКД и придания им особого значения.

Государственный реестр ведется уполномоченным органом в области культуры на казахском и русском языках, на бумажном и электронном носителях по форме.

В Госреестр вносятся сведения об ОНКД, поступившие от физических и юридических лиц, занимающихся изучением культурных ценностей.

По мере выявления новых объектов и предметов ОНКД физическими и юридическими лицами, занимающимися изучением культурных ценностей, в уполномоченный орган предоставляется информация с необходимыми сведениями.

Для формирования Госреестра уполномоченный орган не менее чем за 30 календарных дней до начала приема заявок публикует соответствующую информацию на своем интернет-ресурсе.

Сведения об ОНКД, предоставляемые физическими и юридическими лицами, включают:

полное наименование ОНКД;

описание ОНКД;

дата создания ОНКД;

данные ОНКД;

происхождение ОНКД;

местонахождение ОНКД;

фотография ОНКД.

Сведения об ОНКД рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня их поступления.

При соответствии требованиям уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с момента определения соответствия требованиям направляет пакет документов или сведений об ОНКД членам постоянно действующей комиссии по вопросам культуры, созданной при уполномоченном органе для получения рекомендаций.

Комиссия принимает решение рекомендательного характера о наличии или об отсутствии у ОНКД особого значения для истории и культуры страны, которое оформляется протоколом.

На основании протокола комиссии уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

внести в Государственный реестр сведения об ОНКД;

сведения об ОНКД не подлежат внесению в Госреестр, так как не имеют особого значения для истории и культуры страны.

О принятом решении уполномоченный орган извещает физических и юридических лиц, занимающихся изучением культурных ценностей, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

Приказ вводится в действие с 20 апреля 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила формирования и ведения Государственного реестра объектов национального культурного достояния утратили силу.

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