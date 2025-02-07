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Право

Выдачу разрешений на установление мемориальных досок переведут в электронный формат

Выдачу разрешений на установление мемориальных досок переведут в электронный формат, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 15:59 Фото: kaznmu.edu.kz
Министерство культуры и информации подготовило поправки в Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на установление мемориальных досок", сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки предусматривают перевод процесса оказания государственной услуги в электронный (частично автоматизированный) формат.

В связи с чем сокращаются сроки выдачи разрешения с пяти до двух рабочих дней с момента поступления заявления.

При этом добавлено, что в случае представления неполного пакета документов услугодатель в указанные сроки готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в форме электронного документа и направляет его заявителю в личный кабинет портала.

Кроме того, в рамках оптимизации сроков выдачи государственной услуги исключается рассмотрение вопроса консультативно-совещательным органом. Ранее документы рассматривала специальная комиссия.

Также говорится, что при отсутствии оснований для отказа в оказании госуслуги ответственный исполнитель в течение одного рабочего дня готовит проект разрешения на установление мемориальной доски и направляет на визирование (подписание) руководителю либо лица исполняющего его обязанности.

После визирования (подписания) руководитель услугодателя в течение двух рабочих дней с момента поступления проекта результата оказания госуслуги подписывает разрешение ЭЦП. Результат оказания государственной услуги направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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