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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 16:54 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Отдельные виды необработанной рыбы запретили вывозить из Казахстана полгода всеми видами транспорта.
  • Филиал британского вуза Cardiff University откроют в Астане: получено одобрение министерства науки и образования.
  • Казахстанские аэропорты оснастят системами обнаружения беспилотников: создана рабочая группа.
  • Самоограничение в азартных играх: что изменилось в правилах подачи заявления казахстанцами.
  • Генпрокуратура обновила правила проведения проверки законности происхождения активов.
  • Земельные участки для ИЖС предоставят казахстанцам после постановки на спецучет из заявлений: поправки в правилах.
  • Пилотный проект по аттестации адвокатов, нотариусов, ЧСИ и патентных поверенных в автоматизированном режиме продлили до 2026 года.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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