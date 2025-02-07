Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Отдельные виды необработанной рыбы запретили вывозить из Казахстана полгода всеми видами транспорта.
- Филиал британского вуза Cardiff University откроют в Астане: получено одобрение министерства науки и образования.
- Казахстанские аэропорты оснастят системами обнаружения беспилотников: создана рабочая группа.
- Самоограничение в азартных играх: что изменилось в правилах подачи заявления казахстанцами.
- Генпрокуратура обновила правила проведения проверки законности происхождения активов.
- Земельные участки для ИЖС предоставят казахстанцам после постановки на спецучет из заявлений: поправки в правилах.
- Пилотный проект по аттестации адвокатов, нотариусов, ЧСИ и патентных поверенных в автоматизированном режиме продлили до 2026 года.
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