Правительство уточнило виды курьерской деятельности для самозанятых

Постановлением правительства от 15 октября 2026 года внесены изменения в перечень видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых, сообщает Zakon.kz.

В частности, вместо ОКЭД 53200 "Прочая почтовая и курьерская деятельность" введен ОКЭД 53201 "Курьерская доставка, за исключением услуг по доставке почтовых отправлений".

Таким образом, доставка почтовых отправлений исключена из этого вида деятельности.

Кроме того, для ОКЭД 82990 сохранено условие: специальный налоговый режим разрешен исключительно при оказании услуг через интернет-платформы.

Другие виды деятельности в перечне не изменились.

Постановление вводится в действие с 31 октября 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2026 года.