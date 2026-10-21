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Право

Правительство уточнило виды курьерской деятельности для самозанятых

Курьер, курьеры, доставщик, доставщики, курьерская служба, служба доставки, доставка, малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 09:41 Фото: pexels
Постановлением правительства от 15 октября 2026 года внесены изменения в перечень видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых, сообщает Zakon.kz.

В частности, вместо ОКЭД 53200 "Прочая почтовая и курьерская деятельность" введен ОКЭД 53201 "Курьерская доставка, за исключением услуг по доставке почтовых отправлений".

Таким образом, доставка почтовых отправлений исключена из этого вида деятельности.

Кроме того, для ОКЭД 82990 сохранено условие: специальный налоговый режим разрешен исключительно при оказании услуг через интернет-платформы.

Другие виды деятельности в перечне не изменились.

Постановление вводится в действие с 31 октября 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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