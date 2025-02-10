Граждане имеют право подавать иски о взыскании выигрыша с организаторов игорного бизнеса: новое НПКС

Конституционный суд признал неконституционной норму Гражданского кодекса, ограничивающую права граждан на судебную защиту в споре с лицензированными государством организаторами азартных игр и пари, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд поступило обращение казахстанца о рассмотрении на соответствие пункту 2 статьи 13 и пункту 1 статьи 14 Конституции статьи 914 Гражданского кодекса (ГК). В оспариваемой норме говорится, что требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией, проведением игр или пари, основанных на риске (азартных игр и пари), или с участием в них, при соблюдении организатором игорного бизнеса условий проведения азартных игр и (или) пари, не подлежат судебной защите, за исключением требований, вытекающих из отношений, указанных в статье 913 ГК.

В декабре 2023 года казахстанец обратился в суд о взыскании суммы выигрыша с букмекерской конторы. Суд первой инстанции прекратил производство по делу, а апелляционная инстанция оставила решение без изменений, сославшись на статью 914 Кодекса.

По мнению гражданина, ограничение его права на судебную защиту противоречит Конституции по искам о взыскании сумм выигрыша в играх, организованных лицензированным субъектом игорного бизнеса.

Что решил Конституционный суд

КС признал не соответствующим Конституции положение статьи 914 ГК в части слов "при соблюдении организатором игорного бизнеса условий проведения азартных игр и (или) пари".

КС рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о приведении в установленном порядке законодательства РК в соответствие с настоящим нормативным постановлением.

Также КС постановил, что решения судов, основанные на признанном не соответствующим Конституции положении статьи 914 ГК РК, исполнению не подлежат и должны быть пересмотрены в установленном порядке.

Как Конституционный суд мотивировал свою позицию

В КС отметили, что закон обязывает инициатора (организатора) игр выплатить выигрыш лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотереи, тотализатора или иных игр признаются выигравшими.

В случаях неисполнения инициатором (организатором) игр указанных обязанностей участнику, выигравшему в лотерее, тотализаторе или в иных играх, законом предоставляется право требовать выплаты ему выигрыша, а также возмещения причиненных ему убытков.

Отказ в судебной защите в подобных случаях противоречит конституционному праву каждого на судебную защиту своих прав и свобод, а также задачам правосудия, направленным на обеспечение справедливости и верховенства закона.

КС указал, что некоторые положения статьи 914 ГК в ее действующей редакции сформулированы недостаточно четко, не позволяют обеспечить их единообразное понимание и применение, допускают возможность различной интерпретации.

Так, статья 914 ГК после слов "или с участием в них," дополнена словами "при соблюдении организатором игорного бизнеса условий проведения азартных игр и (или) пари". В результате в действующей редакции указанная норма одновременно разрешает и запрещает судебную защиту прав участников азартных игр и пари в спорах с субъектами игорного бизнеса, тем самым вступая в явное противоречие с пунктом 1 статьи 913 ГК, определяющим отношения между лицензированным организатором тотализаторов и других, основанных на риске, игр и участником таких игр правовыми, основанными на договоре и, как следствие, подлежащими правовой, в том числе судебной, защите.

"Исключение судебной защиты выигравших в организованных лицензированным субъектом игорного бизнеса азартных играх и пари противоречит основным началам гражданского законодательства РК, поскольку провоцирует неисполнение лицензированными организаторами азартных игр договорных обязательств, а также в определенной степени стимулирует участников игр к повторному участию в азартных играх и пари в целях компенсации финансовых и иных потерь и, тем самым, усугубляет негативные для игрока, его семьи и в целом для общества последствия", – подчеркнули в Конституционном суде.

Нормативное постановление вступило в силу с 7 февраля 2025 года, является общеобязательным на всей территории Казахстана, окончательным и обжалованию не подлежит.

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