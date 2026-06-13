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Право

Конституционный суд изменил важное правило для тех, кто добивается восстановления на работе

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 10:25 Фото: freepik
Конституционный суд Казахстана признал неконституционными нормы, ограничивающие право граждан на судебную защиту при восстановлении на работе и пересмотре судебных решений, сообщает Zakon.kz.

Так, в Конституционный суд РК поступили обращения граждан о рассмотрении на соответствие Конституции абзацев первого и второго ч. 5 ст. 160 Трудового кодекса (ТК), ч. 2 и 3 ст. 455 Гражданского процессуального кодекса (ГПК).

История обращения

В первом случае гражданин был уволен из органов внутренних дел на основе материалов служебного расследования.

Суды отказали в удовлетворении его иска о восстановлении на работе со ссылкой на пропуск срока обращения в суд, установленного указанными нормами ТК без учета специфики трудовых отношений в правоохранительных органах. В последующем по результатам судебного рассмотрения уголовного дела факты нарушения им служебной дисциплины не были установлены. Однако действующие нормы ГПК не позволяют ему требовать пересмотра решений о восстановлении на работе.

Во втором случае заявитель также просила проверить указанные нормы ГПК, поскольку они ограничивают ее право на судебную защиту, допуская наличие противоречащих друг другу судебных актов.

Суд отказал ей в пересмотре решения по гражданскому делу со ссылкой на то, что решение специализированного административного суда не является основанием для пересмотра.

Позиция Конституционного суда

По результатам проверки Конституционный суд отметил, что оспариваемые нормы ГПК нарушают общий принцип пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, в результате чего граждане лишаются возможности защитить свои права в случаях, когда вступивший в законную силу другой судебный акт опровергает обстоятельства, положенные в основу ранее состоявшегося решения.

Суд признал оспариваемые положения ТК и ГПК ограничивающими право гражданина на эффективную судебную защиту.

Выводы Конституционного суда

В итоговом решении Конституционный суд признал проверенные нормы не соответствующими Конституции и постановил, что:

"До внесения изменений в трудовое законодательство по спорам о восстановлении на работе сотрудников правоохранительных и других государственных органов необходимо применять годичный срок обращения в суд".

Также до изменения закона при пересмотре решений по гражданским делам по вновь открывшимся или новым обстоятельствам следует руководствоваться ч. 1 ст. 455 ГПК о том, что:

"Основаниями для пересмотра являются ранее неизвестные суду юридические факты, имеющие существенное значение для правильного разрешения предыдущего дела".

С полным текстом нормативного постановления КС можно ознакомиться по ссылке.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 10:25
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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