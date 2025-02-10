Как правильно зачесть время ухода за младенцем при исчислении трудового стажа, разъяснил Конституционный суд

Конституционный суд истолковал норму Социального кодекса о зачете времени ухода за малолетним ребенком при исчислении трудового стажа как в отношении неработающей матери, так и неработающего отца, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд (КС) обратился казахстанец с просьбой проверить на соответствие Конституции подпункт 8) пункта 1 статьи 208 Социального кодекса, согласно которому при исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту засчитывается только время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет в пределах 12 лет в общей сложности.

По истечении двух месяцев с рождения своего сына гражданин уволился с работы с целью оказания ему ежедневных лечебно-восстановительных процедур на основании медицинского заключения, а также временной неспособностью матери ребенка осуществлять такой уход по состоянию здоровья. В последующем, время ухода за малолетним сыном отцу ребенка не было зачтено при исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат. Суд отказал в удовлетворении требования со ссылкой на указанную норму Социального кодекса.

Казахстанец считает, что это противоречит принципу равенства прав обоих родителей в вопросах заботы и воспитания детей.

Что решил Конституционный суд

Как Конституционный суд мотивировал свою позицию

Изучив все материалы и законодательство, Конституционный суд указал, что согласно Конституции брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Гражданину РК гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии и социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям.

Уход за малолетним ребенком требует особой заботы и защиты со стороны родителей. В этот период жизни ребенка в силу объективных обстоятельств любой из них может быть ограничен в реализации своего права на труд в связи с осуществлением фактического ухода за своим ребенком.

Такие обстоятельства, обусловленные выполнением родительских обязанностей, должны учитываться при разработке компенсаторных механизмов в рамках государственной политики в сфере социальной защиты, одним из которой определено равноправие и недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере социальной защиты.

Трудовое законодательство закрепляет за работодателем обязанность предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по выбору самих родителей – матери либо отцу ребенка, а также родителю, одному воспитывающему ребенка (подпункты 1) и 2) пункта 1 статьи 100 Трудового кодекса).

Аналогичный подход законодатель использует при исчислении стажа участия родителя в пенсионной системе при предоставлении государственной базовой пенсионной выплаты, засчитывая в него время ухода за малолетними детьми неработающей матери или неработающего отца при осуществлении им такого фактического ухода (подпункт 5) пункта 2 статьи 206 Кодекса).

Конституционный суд считает, что пенсионное законодательство должно обеспечивать гражданину как участнику солидарных социальных правоотношений уверенность в стабильности его официально признанного статуса и гарантии реализации обусловленных этим статусом прав.

При исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту необходимо засчитывать время ухода за малолетним ребенком и неработающему отцу при условии осуществления им фактического ухода. Иной подход не имеет разумного обоснования с позиции вышеуказанных конституционных положений.

Конституционный Суд также обратил внимание на необходимость дополнительной проработки положений Социального кодекса, устанавливающих максимальный период учета времени ухода родителями за малолетними детьми при исчислении их стажа участия в пенсионной системе и трудового стажа только в пределах 12 лет в общей сложности, с учетом норм Конституции и принципов государственной социальной и семейно-демографической политики.

Нормативное постановление вступило в 7 февраля 2025 года, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.

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