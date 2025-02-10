Установление карантина для животных: обновлены правила

Министр сельского хозяйства приказом от 6 февраля 2025 года внес изменения в Правила карантинирования животных, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Предусматривается, что физические и юридические лица проводят карантинирование вновь прибывших, ввезенных, приобретенных, вывозимых, перемещаемых животных с целью проведения диагностических исследований и ветеринарных обработок.

Ввоз, приобретение, вывоз, перемещение, прибытие животных не осуществляется:

с неблагополучной зоны, за исключением их реализации для проведения санитарного убоя на объектах убоя животных (мясоперерабатывающих предприятиях) при соблюдении ветеринарных правил, с указанием сведений по ним в ветеринарных документах и базе данных;

из буферной (защитной) зоны в благополучную зону;

в неблагополучную зону;

из благополучной зоны с вакцинацией в благополучную зону без вакцинации;

из благополучной зоны без вакцинации в благополучную зону с вакцинацией без проведения соответствующих ветеринарных обработок;

при несоответствии ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям страны-экспортера.

При этом карантинирование животных не проводится в случаях, если животные вновь прибывают, ввозятся, приобретаются, вывозятся, перемещаются:

по территории республики при условии благополучия в эпизоотическом отношении пункта отправки и пункта назначения, с указанием сведений по ним в ветеринарных документах и базе данных;

по территории республики при одинаковом типе деления территории на зоны пункта отправки и пункта назначения, с указанием сведений по ним в ветеринарных документах и базе данных;

при доставке животных для последующего санитарного убоя на объектах убоя животных (мясоперерабатывающих предприятиях), с указанием сведений по ним в ветеринарных документах и базе данных;

для последующего убоя при условии благополучия в эпизоотическом отношении пункта отправки, с указанием сведений по ним в ветеринарных документах и базе данных. Убой животных производится в пункте назначения в течение 72 часов.

Продолжительность карантина животных, ввозимых из третьих стран или перемещаемых между государствами – членами Евразийского экономического союза, вывозимых из республики в третьи страны, составляет не менее 21 календарного дня, если иное не предусмотрено ветеринарными требованиями по конкретному виду животных, и зависит от проведения и завершения ветеринарно-профилактических, диагностических исследований и ветеринарного осмотра животных.

Животные, ввозимые из третьих стран или перемещаемые между государствами – членами Евразийского экономического союза, вывозимые из республики в третьи страны, карантинируются в стране отправителя и стране получателя, если иное не предусмотрено ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями по конкретному виду животных.

Вместе с тем продолжительность карантинирования животных, вновь прибывших, ввезенных, приобретенных, вывозимых, перемещаемых внутри республики из (в) административно-территориальных единиц, благополучных в эпизоотическом отношении, с различными типами деления на зоны (из зоны наблюдения в благополучную зону или из благополучной зоны в зону наблюдения или из буферной (защитной) зоны в зону наблюдения или из зоны наблюдения в буферную (защитную) зону или из благополучной зоны без вакцинации в благополучную зону с вакцинацией) составляет не менее семи календарных дней.

В случае перемещение животных внутри республики из благополучной зоны без вакцинации в благополучную зону с вакцинацией вакцинация животных осуществляется в пункте назначения.

Указывается, что при подозрении на наличие заболевания или выявлении больных животных либо неудовлетворительном состоянии здоровья животных (повышение температуры, обильное слюнотечение, угнетение, учащенное дыхание, переломы, травмы, диарея, паралич конечностей) в период карантинирования животные не допускаются к вывозу за пределы республики и перемещению внутри страны.

При выявлении в период карантина особо опасных болезней животных все карантинируемые животные не допускаются к вывозу за пределы РК и перемещению внутри республики.

Государственным ветеринарно-санитарным инспектором, государственным ветеринарным врачом соответствующей административно-территориальной единицы в отношении указанных животных проводятся ветеринарные мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами.

Также говорится, что во время карантина животных они содержатся обособленно от поголовья, имеющегося в хозяйствующем субъекте, и до завершения периода карантинирования принимаются меры по недопущению прямого или косвенного контакта с другими животными.

Приказ вводится в действие с 18 февраля 2025 года.