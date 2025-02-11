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Право

Работа независимых экспертов медико-социальной экспертизы: обновлены правила

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 12:25 Фото: freepik
Приказом Минтруда от 6 февраля 2025 года внесены изменения в Правила и критерии оценки результатов работы независимых экспертов медико-социальной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

Оценка результатов работы независимых экспертов МСЭ осуществляется по следующим критериям:

  • своевременность вынесения экспертного решения;
  • соответствие вынесенного решения (установление/неустановление инвалидности) к степени нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности;
  • установление степени утраты общей трудоспособности (УОТ) участнику системы обязательного социального страхования при первичном освидетельствовании;
  • установление/неустановление степени УОТ при повторном освидетельствовании лицам, с установленной степенью УОТ;
  • разработка социальной части ИПР.Оценка проводится в автоматизированном режиме в информационной системе "Централизованный банк данных лиц, имеющих инвалидность", итоги отражаются в личном кабинете эксперта.

Годовая оценка результатов работы независимых экспертов МСЭ проводится путем определения среднего арифметического значения ежемесячных оценок.

АИС "ЦБДИ" формирует таблицу оценки результатов работы независимых экспертов МСЭ по утвержденной форме.

Итоги ежемесячной и годовой оценки результатов работы независимых экспертов МСЭ отражаются в его личном кабинете в АИС "ЦБДИ" и подписываются им с помощью ЭЦП.

После подписания оценка результатов работы независимого эксперта МСЭ (ежемесячная и годовая) направляется в Комитет.

При неудовлетворительной годовой оценке работы эксперта его могут исключить из реестра независимых экспертов МСЭ.

Также утверждены Правила оплаты услуг независимых экспертов медико-социальной экспертизы и формирование тарифов.

Предусматривается, что независимый эксперт МСЭ ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в ведомство уполномоченного органа подписанный акт выполненных работ.

Ведомство уполномоченного органа в течении 5 рабочих дней со дня получения акта:

  • проверяет правильность и достоверность его заполнения;
  • в случае неправильного и недостоверного заполнения возвращает на доработку независимому эксперту МСЭ посредством электронной почты или нарочно с указанием замечаний.

Независимый эксперт МСЭ в течение двух рабочих дней дорабатывает его и повторно направляет в ведомство уполномоченнного органа для рассмотрения;

  • в случае правильного и достоверного заполнения подписывает акт выполненных работа и производит оплату услуг независимого эксперта МСЭ.

Формирование тарифов на специальные социальные услуги осуществляется в следующем порядке:

  • сбор финансово-экономической и статистической информации для расчета тарифов;
  • отбор субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги рабочим органом;
  • расчет и моделирование тарифов на основе предоставленных субъектами, предоставляющими специальные социальные услуги, данных по финансово-экономической деятельности и статистической информации;
  • рассмотрение, согласование и утверждение размера тарифов.

При расчете тарифа на оказание гарантированного объема специальных социальных услуг используются следующие общие показатели:

  • базовый должностной оклад (БДО),
  • нормы питания
  • количество часов в день на оказание специальных социальных услуг;
  • нормы приобретения мягкого инвентаря. 

Приказ вводится в действие с 11 февраля 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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