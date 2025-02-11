В Казахстане изменятся правила выдачи лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотиков
Фото: polisia.kz
Министерство внутренних дел подготовило изменения в Правила оказания государственных услуг в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, сообщает Zakon.kz.
В частности, говорится, что государственную услугу и ее подвиды теперь будут оказывать территориальные органы полиции.
В настоящее время ее оказывает Министерство внутренних дел.
Госуслуга оказывается на интернет-ресурсе МВД РК gov.kz в разделе "Государственные услуги".
Как поясняется, выдача лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, передается в ведение начальников территориальных департаментов полиции, что позволит устранить излишние административные барьеры и создать более благоприятные условия для услугополучателей, а также сократить сроки рассмотрения заявок.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 февраля.
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