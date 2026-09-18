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Право

Госуслуги в сфере оборота наркотиков: что изменилось

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 14:51 Фото: pexels
Министр внутренних дел приказом от 11 сентября 2026 года внес изменения в Правила оказания государственных услуг в сфере оборота наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

В частности, документ дополнен Правилами оказания государственной услуги "Заявка уполномоченных органов и юридических лиц на норматив потребления и норматив обеспечения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров".

Государственная услуга оказывается уполномоченным органам и юридическим лицам, имеющим лицензии на соответствующий вид деятельности.

Госуслуга оказывается бесплатно Министерством внутренних дел РК в пределах своей компетенции до 1 апреля года для согласования заявки уполномоченных органов и юридических лиц на норматив потребления и норматив обеспечения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на следующий календарный год.

Услугополучателю посредством портала в "личный кабинет" направляется статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Канцелярия услугодателя с момента поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение ответственному структурному подразделению.

Работник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет предоставленные документы на полноту и соответствие, наличие оснований для отказа в оказании государственной услуги.

Основанием для отказа в оказании государственной услуги не могут быть требования, не связанные с возникновением права на получение данной услуги.

При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.

Результат государственной услуги направляется услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

В Правилах оказания государственной услуги "Выдача лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" уточняется, что госуслуга и подвиды оказывается юридическим лицам.

Работник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение двух рабочих дней с момента поступления документов проверяет их полноту.

В случае представления услугополучателем неполного пакета документов или сведений работник услугодателя готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, который направляется посредством портала в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов и сведений работник услугодателя направляет запрос в государственные органы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, промышленной безопасности при осуществлении услугополучателя деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, в территориальное подразделение услугодателя для получения заключения на соответствие или несоответствие услугополучателя требованиям санитарно-эпидемиологического надзора.

Государственные органы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, промышленной безопасности, а также территориальные органы услугодателя в течение 10 рабочих дней направляют ответ услугодателю о соответствии или несоответствии заявителя предъявляемым требованиям.

Также говорится, что переоформление лицензии или приложения к лицензии осуществляется в случаях:

  • реорганизации юридического лица-лицензиата в формах слияния, преобразования, присоединения юридического лица-лицензиата к другому юридическому лицу, выделения и разделения;
  • изменения наименования или места нахождения юридического лица-лицензиата (в случае указания адреса в лицензии);
  • изменения адреса места нахождения объекта без его физического перемещения для лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты" или для приложений к лицензии с указанием объектов;
  • изменения наименования вида или подвида деятельности.

Услугодатель обеспечивает внесение данных о стадии оказания государственной услуги и подвидов в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг и подвидов в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере цифровизации в соответствии со статьей 5 Закона.

При оказании государственной услуги и подвидов посредством государственной цифровой системы разрешений и уведомлений данные о стадии оказания государственной услуги и подвидов поступают в автоматическом режиме в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг и подвидов.

Внесены и другие поправки.

Приказ вводится в действие с 28 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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