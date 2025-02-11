Вам – посылка, а в ней – хорошая новость: как изменится работа почты с 22 февраля 2025 года

Жильцы многоквартирных домов в Казахстане с 22.02.2025 могут размещать в подъездах почтоматы, куда курьеры будут доставлять посылки, отправленные по почте. Или – по желанию – прямо до двери. Что еще изменится в сервисе почтовых отправлений с появлением нового закона, рассказывает Zakon.kz.

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты" подписан главой государства 10 февраля 2025 года, а в силу по большей части вступит 22 февраля 2025 года.

Как видно из названия, поправки посвящены не только почте, но в данной статье остановимся лишь на тех новых правилах, которые внесены в Закон РК "О почте".

Вам – посылка, а в ней – хорошая новость

Принципиально важный момент, с которым связаны и другие изменения – появляется возможность вручения почтового отправления не только лично адресату, как раньше, но и любому посреднику, который подтвердит право на это тем или иным способом. Новое правило формулируется в дополненной редакции пп. 31) статьи 1 Закона РК "О почте":

"Вручение почтового отправления – выдача почтового отправления лично адресату или его законному представителю, или поверенному, действующему на основании доверенности, либо третьим лицам путем получения согласия адресата через процесс подтверждения права посредством ввода пароля (пин-кода) или сканирования штрих-кода".

Дополнение выделено. Для чего понадобилось нововведение? Дело в том, что почта – это не только корреспонденция вроде писем или журналы с газетами. Что особенно важно в наш век электронной торговли – это еще и посылки. А это не только коробочка с бабушкиным вареньем из деревни, но и товар, купленный на любом маркетплейсе.



Существовавшие до сих пор правила выдачи почтовых отправлений только в руки адресату – крайне неудобная процедура. И для клиентов, и для курьеров, которые доставляют посылки на дом, в том числе и товары из маркетплейсов, и для почтовой службы вообще. Ведь при таких ограничениях национальный оператор почты не может конкурировать с другими службами доставки, а он очень хочет активнее развивать этот вид услуг. Для чего, собственно, и приняли закон – не забываем, что АО "Казпочта" на 100% принадлежит государству.

Желание государства пополнить поступления на этом поприще вполне объяснимо. Ведь старинная вотчина по доставке товаров и грузов изначально была его прерогативой. Само слово "почта" произошло от латинского statio posita in – остановка, расположенная в местечке №. То есть обозначало станцию для перемены почтовых лошадей и курьеров, при этом и станции, и лошади, и дороги, по которым они скакали, принадлежали государству. С тех давних многое изменилось, и сегодня доставкой в РК занимаются частники, вдобавок еще и иностранные. Что, очевидно, не по-хозяйски.

Так вот, проблема была в том, что передача почтового отправления третьему лицу – это одновременно и процесс получения доступа к персональным данным, который по закону должен быть формализован.

Вот это и сделано. С принятием закона товары (почтовые посылки) смогут получать третьи лица, но только если они назовут курьеру в момент получения код смс, направленный на телефон заказчика. Можно будет также получить посылку по QR-коду.

Почтоматы у дома

Впрочем, это уже дело техники. Но введение нового правила потребовало и других изменений. Так, существовавшая практика выемки корреспонденции почтальонами из почтовых ящиков не очень-то стыкуется с индивидуальным разрешением на доступ к персональным данным третьим лицам.

Поэтому-то на смену прежним почтальонам печкиным, забирающим корреспонденцию из почтовых ящиков, а затем развозящим ее по адресатам, предложена более современная схема. Все почтовые отправления, в том числе и получение универсальных услуг – пересылку тех же писем – возможно будет осуществлять только через почтовые отделения.

Напомним пп. 24) статьи 1 Закона РК "О почте", который с вступлением в силу поправок исключается:

"Почтовый ящик – ящик установленного цвета, формы и размеров, предназначенный для сбора нерегистрируемых писем и почтовых карточек".

Подчеркиваем, речь идет не об абонентском почтовом ящике, т. е. специальном шкафе с ячейками, устанавливаемом в подъездах многоквартирных домов и возле индивидуальных жилых домов для получения адресатами почтовых отправлений.

Это те ящики, которые когда-то в большом количестве размещались по городам и весям, куда любители эпистолярного жанра опускали зафиксированные на бумаге мысли. С развитием информационных технологий таких почтовых ящиков становилось все меньше, и на сегодня их 2127 единиц на весь Казахстан. По сути, они оставались лишь непосредственно у почтовых отделений.

Вот их и упразднили. Об одной из причин мы уже сказали, другая причина – деньги.

Дело в том, что универсальные услуги почтовой связи субсидируются государством. Напомним, что это за универсальные услуги – такие, которые оказываются любому пользователю в любом населенном пункте "в заданный срок с установленным качеством и уровнем цен, обеспечивающими доступность этих услуг".

Так вот, доступный уровень цен как раз и обеспечивается тем, что эти универсальные услуги субсидируются государством.

Прежде в их перечень входили:

услуги по пересылке нерегистрируемого письма; услуги по пересылке нерегистрируемой почтовой карточки; услуги по пересылке нерегистрируемой бандероли; услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке.

Из чего следует, что письма и открытки (почтовые карточки), которые граждане и опускали в почтовые ящики, государство затем доставляло до адресатов, по сути, за свой счет. (Почему почтовые марки, которые задумывались как механизм оплаты почтовых услуг, фактически с этой ролью не справлялись, отдельная тема; сейчас не об этом).

При этом государство субсидировало только саму пересылку. Тогда как других расходов: на приобретение почтовых ящиков, их установку, ремонт, автотранспортные расходы на обслуживание почтовых ящиков и т. д. – это не касалось. Короче, почта терпела убытки.

Мало того, государство субсидировало пересылку лишь писем. Как поясняют в сопроводительной сравнительной таблице к новеллам инициаторы реформы:

"За 2017-2021 годы услуги по пересылке нерегистрируемой карточки не субсидировались, данная услуга не является социально важной и потребности в данной услуге не было. Также в связи с развитием электронной коммерции услуги по пересылке нерегистрируемой бандероли становятся неактуальными".

Как результат, услуги по пересылке нерегистрируемых почтовых карточек и бандеролей исключили из числа универсальных услуг почтовой связи. Чтобы не выделять государственные деньги на то, что не востребовано: мол, открытки никто не шлет. С этим трудно поспорить: сейчас бумажные поздравления с Новым годом и Первомаем с успехом заменили цифровые открытки, которые отправляют по электронной почте или посредством мессенджеров.

Это, однако, не касается писем. Только за девять месяцев 2024 года было доставлено 25 млн единиц печатной корреспонденции. Так что пересылку нерегистрируемых бумажных писем как универсальную (читай – субсидируемую государством) услугу сохранили. Бумажные письма востребованы, пока есть населенные пункты без интернета и есть пользователи, кому бумажная корреспонденция ближе электронной.

Но, повторимся, с 22 февраля отправлять их будет возможно только в почтовом отделении.

Наконец, еще одно нововведение – почтоматы. Не постаматы, а именно почтоматы – через "ч" и "о". Впрочем, термин обозначает один и тот же вошедший в обиход предмет – почтовый автомат.

Что это, объясняется в новой редакции статьи 32 Закона (которая, кстати, прежде регулировала функционирование почтовых ящиков):

"Почтоматы могут размещаться в зданиях и сооружениях либо многоквартирных жилых домах... Собственники квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома могут принять на собрании решение о предоставлении операторам почты имущества общего пользования объекта кондоминиума для размещения ими почтоматов в целях предоставления услуг почты".

Итак, сейчас почтовые автоматы располагаются, как правило, в заведениях торговли. Тогда как согласно поправкам, с 22 февраля 2025 года почтоматы можно будет размещать у подъездов многоквартирных домов, куда курьеры смогут доставлять посылки, отправленные по почте. Решать жильцам.

Весьма логичная новелла, учитывая новую (обсужденную выше) возможность вручать посылку не адресату лично, но и тем же курьерам.

Не исключено, что разместить почтоматы КСК и ОСИ решат не у МКД, а прямо внутри подъездов (хотя это может быть сопряжено с трудностями доставки, учитывая повсеместные домофоны). То есть на месте сегодняшних абонентских почтовых ящиков, обчистить которые не составит труда любому воришке. Еще и по этим соображениям было правильно, что ценные посылки ранее приходилось забирать в почтовом отделении. Но теперь, когда почтоматы можно устанавливать в подъезде, подобные ограничения исчезнут. Да и размер ячейки почтомата будет повместительней абонентского почтового ящика.