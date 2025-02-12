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Право

Участок дороги из Алматы до границы России стал платным

Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 10:50 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра транспорта РК от 7 февраля 2025 года установлено использование участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Костанай – граница России (на Троицк) на платной основе, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что теперь участок Костанай – граница Российской Федерации (на Троицк) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II и III (на Екатеринбург) – Алматы используется на платной основе.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге районного значения "Костанай – Рудный – Айет – граница Российской Федерации".

Начальный пункт платной дороги (участка) – 539 км, конечный пункт платной дороги (участка) – 376 км.

Протяженность платной дороги – 163 км.

Установлены ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге. В одну сторону они составят:

  • для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,3034 МРП (1193 тенге, пост-оплата) и 0,2573 МРП (1012 тенге, предоплата);
  • для автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 т – 0,6148 МРП (2417 тенге, пост-оплата) и 0,5228 МРП (2055 тенге, предоплата);
  • для автобусов свыше 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 0,9182 МРП (3610 тенге, пост-оплата) и 0,7801 МРП (3067 тенге, предоплата);
  • для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 1,2270 МРП (4824 тенге, пост-плата) и 1,0428 МРП (4100 тенге, предоплата);
  • для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 1,5330 МРП (6027 тенге, пост-оплата) и 1,3028 МРП (5123 тенге, предоплата).

Также установлены тарифы по проезду по участкам дороги.

Вместе с тем устанавливается абонентская плата за проезд по платным участкам на определенный период времени для местных автотранспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платному участку, при перемещении за пределами одного района в виде абонемента сроком на месяц или на год.

Месячный абонемент обойдется от 1 до 5 МРП ( от 3 932 до 19 660 тенге в 2025 году) в зависимости от вида транспортного средства. Стоимость годового абонемента составляет от 12 до 60 МРП (от 47 184 до 235 920 тенге в 2025 году).

Легковые автомобили освобождены от платы за проезд.

Приказ вводится в действие с 22 февраля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что платным стал участок автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе – Мартук – граница Российской Федерации (на Оренбург).

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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