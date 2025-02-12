Участок дороги из Алматы до границы России стал платным

Приказом и.о. министра транспорта РК от 7 февраля 2025 года установлено использование участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Костанай – граница России (на Троицк) на платной основе, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что теперь участок Костанай – граница Российской Федерации (на Троицк) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II и III (на Екатеринбург) – Алматы используется на платной основе.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге районного значения "Костанай – Рудный – Айет – граница Российской Федерации".

Начальный пункт платной дороги (участка) – 539 км, конечный пункт платной дороги (участка) – 376 км.

Протяженность платной дороги – 163 км.

Установлены ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге. В одну сторону они составят:

для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,3034 МРП ( 1193 тенге, пост-оплата) и 0,2573 МРП ( 1012 тенге , предоплата);

пост-оплата) и 0,2573 МРП ( , предоплата); для автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 т – 0,6148 МРП ( 2417 тенге , пост-оплата) и 0,5228 МРП ( 2055 тенге , предоплата);

, пост-оплата) и 0,5228 МРП ( , предоплата); для автобусов свыше 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 0,9182 МРП ( 3610 тенге , пост-оплата) и 0,7801 МРП ( 3067 тенге , предоплата);

, пост-оплата) и 0,7801 МРП ( , предоплата); для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 1,2270 МРП ( 4824 тенге , пост-плата) и 1,0428 МРП ( 4100 тенге , предоплата);

, пост-плата) и 1,0428 МРП ( , предоплата); для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 1,5330 МРП (6027 тенге, пост-оплата) и 1,3028 МРП (5123 тенге, предоплата).

Также установлены тарифы по проезду по участкам дороги.

Вместе с тем устанавливается абонентская плата за проезд по платным участкам на определенный период времени для местных автотранспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платному участку, при перемещении за пределами одного района в виде абонемента сроком на месяц или на год.

Месячный абонемент обойдется от 1 до 5 МРП ( от 3 932 до 19 660 тенге в 2025 году) в зависимости от вида транспортного средства. Стоимость годового абонемента составляет от 12 до 60 МРП (от 47 184 до 235 920 тенге в 2025 году).

Легковые автомобили освобождены от платы за проезд.

Приказ вводится в действие с 22 февраля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что платным стал участок автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе – Мартук – граница Российской Федерации (на Оренбург).