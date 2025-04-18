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Право

Участок дороги в Костанайской области станет платным с 28 апреля

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 11:30 Фото: Zakon.kz
И.о. министра транспорта подписал приказ от 11 апреля 2025 года "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Костанай – Денисовка на платной основе", сообщает Zakon.kz.

Так, установлено, что участок Костанай – Денисовка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б и II категории Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай используется на платной основе.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога "Костанай – Талапкер – Айсары – Костомар – Жосалы – Новонежинка – Озерное – Аманкарагай – Аулиеколь – Новоселовка – Диевка – Косагал – Раздольное – Аралколь – Уркаш – Алтынсарино – Адаевка – Бестобе – Ливановка – Денисовка".

Количество полос движения по автомобильной дороге – 2 и 1 полоса в обоих направлениях.

Протяженность платной дороги (участка) – 151 км.

Также утверждены ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге.

Так, плата составит за весь платный участок:

  • Легковые авто – 0,0331 МРП (130 тенге, постоплата), 0,0280 МРП (110 тенге, предоплата).
  • Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т – 0,2645 МРП (1040 тенге, постоплата), 0,2238 МРП (879 тенге, предоплата).
  • Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 0,5341 МРП (2100 тенге, постоплата), 0,4527 МРП (1780 тенге, предоплата).
  • Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 0,8011 МРП (3150 тенге, постоплата), 0,6816 МРП (2680 тенге, предоплата).
  • Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 1,0682 МРП (4200 тенге, постоплата), 0,9079 МРП (3570 тенге, предоплата).
  • Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 1,3327 МРП (5240 тенге, постоплата), 1,1317 МРП (4450 тенге, предоплата).

Кроме того, устанавливается абонентская плата на месяц и на год.

Стоимость абонемента на 30 дней для легковых авто не предусмотрена, на год составит 1 МРП (3932 тенге в 2025 году).

Для остального транспорта на месяц – от 2 до 10 МРП, в зависимости от категории, на год – от 20 до 100 МРП.

Приказ вводится в действие с 28 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что на границе с Кыргызстаном переименуют пункт пропуска.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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