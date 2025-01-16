Еще один участок республиканской автодороги станет платным
Фото: Zakon.kz
Министр транспорта РК подписал приказ от 9 января 2025 года "Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Кызылорда – Аральск на платной основе", сообщает Zakon.kz.
В частности, платным станет участок автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории граница Российской Федерации (Самара) – Шымкент.
Проезд может осуществляться по альтернативной дороге:
- участок "Кызылорда – Жезказган" автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница Российской Федерации";
- участок "Жезказган – Аркалык" автомобильной дороги республиканского значения "Жезказган – Петропавловск";
- автомобильная дорога областного "Аркалык – Тургай", автомобильная дорога районного значения "Тургай – Шеген – Акшиганак – Дукен – Иргиз";
- участок "Иргиз – Аральск" автомобильной дороги республиканского значения "граница Российской Федерации (на Самару) – Шымкент".
Начальный пункт платной дороги – 1806 км, конечный пункт платной дороги – 1351+150 км.
Количество полос движения по автомобильной дороге – 1 полоса в обоих направлениях.
Протяженность платной дороги – 454 км 850 метра.
Также утверждены ставки за проезд по платному участку дороги.
Так, за проезд по всему участку в одном направлении придется заплатить:
- Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т – 0,8478 МРП (постоплата), 0,7205 МРП (предоплата).
- Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 1,7145 МРП (постоплата), 1,4572 МРП (предоплата).
- Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 2,5623 МРП (постоплата), 2,1777 МРП (предоплата).
- Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 3,4290 МРП (постоплата), 2,9144 МРП (предоплата).
- Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 4,2768 МРП (постоплата), 3,6349 МРП (предоплата).
1 МРП в 2025 году составляет 3 932 тенге.
Кроме того, предусмотрены месячные и годовые проездные.
Приказ вводится с 26 января 2025 года.
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