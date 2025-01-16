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Право

Еще один участок республиканской автодороги станет платным

Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 11:23 Фото: Zakon.kz
Министр транспорта РК подписал приказ от 9 января 2025 года "Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Кызылорда – Аральск на платной основе", сообщает Zakon.kz.

В частности, платным станет участок автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории граница Российской Федерации (Самара) – Шымкент.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге:

  • участок "Кызылорда – Жезказган" автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница Российской Федерации";
  • участок "Жезказган – Аркалык" автомобильной дороги республиканского значения "Жезказган – Петропавловск";
  • автомобильная дорога областного "Аркалык – Тургай", автомобильная дорога районного значения "Тургай – Шеген – Акшиганак – Дукен – Иргиз";
  • участок "Иргиз – Аральск" автомобильной дороги республиканского значения "граница Российской Федерации (на Самару) – Шымкент".

Начальный пункт платной дороги – 1806 км, конечный пункт платной дороги – 1351+150 км.

Количество полос движения по автомобильной дороге – 1 полоса в обоих направлениях.

Протяженность платной дороги – 454 км 850 метра.

Также утверждены ставки за проезд по платному участку дороги.

Так, за проезд по всему участку в одном направлении придется заплатить:

  • Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т – 0,8478 МРП (постоплата), 0,7205 МРП (предоплата).
  • Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 1,7145 МРП (постоплата), 1,4572 МРП (предоплата).
  • Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 2,5623 МРП (постоплата), 2,1777 МРП (предоплата).
  • Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 3,4290 МРП (постоплата), 2,9144 МРП (предоплата).
  • Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 4,2768 МРП (постоплата), 3,6349 МРП (предоплата). 

1 МРП в 2025 году составляет 3 932 тенге.

Кроме того, предусмотрены месячные и годовые проездные.

Приказ вводится с 26 января 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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