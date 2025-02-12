Страны СНГ договорились сообща бороться с коррупцией
Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов отметил, что документ подписан главами Армении, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Казахстана 14 октября 2022 года в Астане.
Он уточнил, что соглашение предусматривает расширение сотрудничества по следующим направлениям:
- оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях,
- проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий,
- задержание и выдача лиц, совершивших коррупционные преступления,
- создание и использование специальных информационных систем.
"Важным направлением сотрудничества является взаимодействие в осуществлении розыска и возвращения доходов от коррупции", – добавил Улан Саркулов.
Соглашением предусмотрены и другие меры сотрудничества в рамках соглашения, в том числе: повышение квалификации кадров, обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции, обмен результатами антикоррупционного мониторинга, разработка программ и планов сотрудничества, проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам противодействия коррупции.
"Соглашением определены основные направления и формы сотрудничества, в том числе по розыску и возвращению доходов от коррупции, розыску, задержанию и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.
Кроме того, предусматриваются проведение скоординированных и/или согласованных оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям, а также иные мероприятия.
В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 11 Закона РК "О международных договорах Республики Казахстан", данное Соглашение подлежит ратификации, так как в нем содержатся нормы:
- затрагивающие права и свободы человека и гражданина;
- выполнение которых требует изменения действующих или принятия новых законов,
- устанавливающие иные правила, чем предусмотрено законами РК.
"Оговорки касаются именно того, что есть у нас национальные законодательства, национальные интересы у каждой из сторон, и мы отстаиваем интересы прежде всего своих граждан. Здесь вопрос касается банковской, коммерческой и налоговой тайны. Соответственно, мы в ущерб своим гражданам, в ущерб своей стране не можем предоставлять такие данные", – пояснил Улан Саркулов.
4 января 2025 года сообщалось, что, согласно опросу общественного мнения, проведенному Demoscope в 2024 году, больше всего казахстанцев беспокоят низкая оплата труда и бедность большой части населения, высокая потребительская инфляция и коррупция.