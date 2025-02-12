Страны СНГ договорились сообща бороться с коррупцией

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 12 февраля 2025 года ратифицировали Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции. Документ направлен на рассмотрение Сената, передает корреспондент Zakon.kz.

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов отметил, что документ подписан главами Армении, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Казахстана 14 октября 2022 года в Астане.

Он уточнил, что соглашение предусматривает расширение сотрудничества по следующим направлениям:

оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях,

проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий,

задержание и выдача лиц, совершивших коррупционные преступления,

создание и использование специальных информационных систем.

"Важным направлением сотрудничества является взаимодействие в осуществлении розыска и возвращения доходов от коррупции", – добавил Улан Саркулов.

Соглашением предусмотрены и другие меры сотрудничества в рамках соглашения, в том числе: повышение квалификации кадров, обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции, обмен результатами антикоррупционного мониторинга, разработка программ и планов сотрудничества, проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам противодействия коррупции.

"Соглашением определены основные направления и формы сотрудничества, в том числе по розыску и возвращению доходов от коррупции, розыску, задержанию и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

Кроме того, предусматриваются проведение скоординированных и/или согласованных оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям, а также иные мероприятия.

В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 11 Закона РК "О международных договорах Республики Казахстан", данное Соглашение подлежит ратификации, так как в нем содержатся нормы:

затрагивающие права и свободы человека и гражданина;

выполнение которых требует изменения действующих или принятия новых законов,

устанавливающие иные правила, чем предусмотрено законами РК.

"Оговорки касаются именно того, что есть у нас национальные законодательства, национальные интересы у каждой из сторон, и мы отстаиваем интересы прежде всего своих граждан. Здесь вопрос касается банковской, коммерческой и налоговой тайны. Соответственно, мы в ущерб своим гражданам, в ущерб своей стране не можем предоставлять такие данные", – пояснил Улан Саркулов.

4 января 2025 года сообщалось, что, согласно опросу общественного мнения, проведенному Demoscope в 2024 году, больше всего казахстанцев беспокоят низкая оплата труда и бедность большой части населения, высокая потребительская инфляция и коррупция.