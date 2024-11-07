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В Алматы для пробивки улицы Муканова принудительно изымут земельные участки и недвижимость

В Алматы для пробивки улицы Муканова принудительно изымут земельные участки и недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 09:18 Фото: Zakon.kz
Принято постановление акимата города Алматы от 31 октября 2024 года "О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд", сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Алмалинском районе города Алматы, для пробивки улицы Муканова от улицы Гоголя до проспекта Райымбека", — говорится в документе.

Датой принудительного отчуждения определено: до 31 декабря 2026 года.

Местом обращения собственников определено: город Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, 90, офис 801.

Коммунальному государственному учреждению "Управление земельных отношений города Алматы" предписано:

  • уведомить собственников и обеспечить выплату компенсации собственникам земельного участка в установленном законодательством порядке;
  • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление городской мобильности города Алматы". 

Ранее сообщалось, что в Алматы продлят шесть магистральных улиц.

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