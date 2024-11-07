В Алматы для пробивки улицы Муканова принудительно изымут земельные участки и недвижимость

"Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Алмалинском районе города Алматы, для пробивки улицы Муканова от улицы Гоголя до проспекта Райымбека", — говорится в документе.