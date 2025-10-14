Еще 27 земельных участков изымут в Алматы для пробивки улицы

Принято постановление акимата города Алматы от 10 сентября 2025 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 27 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных, нужд, расположенных в Медеуском и Турксибском районах города Алматы от микрорайона Кайрат до Талгарского тракта, для пробивки улицы Хмельницкого", – говорится в документе.

Стоит отметить, что земельные участки изымаются не только у частных лиц, но и нескольких ТОО.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.

КГУ "Управление земельных отношений города Алматы" предписано:

обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;

по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление городской мобильности города Алматы".

Контроль за исполнением постановления возложен на курирующего заместителя акима города Алматы.

