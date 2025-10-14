#АЭС в Казахстане
Право

Еще 27 земельных участков изымут в Алматы для пробивки улицы

Дорожное строительство, строительство развязки, строительство развязок, строительство дороги, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 09:25 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Принято постановление акимата города Алматы от 10 сентября 2025 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 27 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных, нужд, расположенных в Медеуском и Турксибском районах города Алматы от микрорайона Кайрат до Талгарского тракта, для пробивки улицы Хмельницкого", – говорится в документе.

Стоит отметить, что земельные участки изымаются не только у частных лиц, но и нескольких ТОО.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.

КГУ "Управление земельных отношений города Алматы" предписано:

  • обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
  • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление городской мобильности города Алматы".

Контроль за исполнением постановления возложен на курирующего заместителя акима города Алматы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 09:25
В Алматы принудительно изымут 74 земельных участка для строительства дорог

Ранее мы рассказали, что в Алматы принудительно изымут 21 участок для строительства дороги.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
