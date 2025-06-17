Обновлены правила мониторинга производства и реализации нефтепродуктов

Министр энергетики РК приказом от 11 июня 2025 года утвердил в новой редакции Правила осуществления мониторинга производства и реализации нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

В правила добавили ряд новых понятий:

автозаправочная станция – технологический комплекс и оборудование, обеспечивающие хранение и розничную реализацию нефтепродуктов, оснащенные контрольными приборами учета;

– технологический комплекс и оборудование, обеспечивающие хранение и розничную реализацию нефтепродуктов, оснащенные контрольными приборами учета; поставщик нефти – юридическое лицо, поставляющее производителю нефтепродуктов, а также нефтеперерабатывающим заводам, расположенным за пределами РК, самостоятельно добытые, полученные РК в качестве налогов, уплачиваемых в натуральной форме в соответствии с налоговым законодательством РК, самостоятельно ввезенные (в том числе импортированные) на территорию РК и (или) приобретенные непосредственно у взаимосвязанного недропользователя и (или) у лица, осуществившего ввоз (в том числе импорт) на территорию РК, сырую нефть и (или) газовый конденсат и осуществляющее реализацию нефтепродуктов, полученных в результате переработки такой нефти и (или) газового конденсата на условиях, установленных законом, а также юридическое лицо, поставляющее производителю нефтепродуктов (за исключением производителя нефтепродуктов малой мощности) продукты переработки сырой нефти или газового конденсата, самостоятельно ввезенные (в том числе импортированные) на территорию РК и (или) которые были приобретены у лица, осуществившего их ввоз (в том числе импорт) на территорию РК, и (или) получены недропользователем в результате переработки самостоятельно добытой сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) приобретены непосредственно у взаимосвязанного недропользователя, который получил их в результате переработки самостоятельно добытой сырой нефти и (или) газового конденсата;

– юридическое лицо, поставляющее производителю нефтепродуктов, а также нефтеперерабатывающим заводам, расположенным за пределами РК, самостоятельно добытые, полученные РК в качестве налогов, уплачиваемых в натуральной форме в соответствии с налоговым законодательством РК, самостоятельно ввезенные (в том числе импортированные) на территорию РК и (или) приобретенные непосредственно у взаимосвязанного недропользователя и (или) у лица, осуществившего ввоз (в том числе импорт) на территорию РК, сырую нефть и (или) газовый конденсат и осуществляющее реализацию нефтепродуктов, полученных в результате переработки такой нефти и (или) газового конденсата на условиях, установленных законом, а также юридическое лицо, поставляющее производителю нефтепродуктов (за исключением производителя нефтепродуктов малой мощности) продукты переработки сырой нефти или газового конденсата, самостоятельно ввезенные (в том числе импортированные) на территорию РК и (или) которые были приобретены у лица, осуществившего их ввоз (в том числе импорт) на территорию РК, и (или) получены недропользователем в результате переработки самостоятельно добытой сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) приобретены непосредственно у взаимосвязанного недропользователя, который получил их в результате переработки самостоятельно добытой сырой нефти и (или) газового конденсата; оператор данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов – юридическое лицо, определенное правительством РК, обеспечивающее автоматизированную онлайн-передачу данных контрольных приборов учета уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов, его территориальным подразделениям, а также уполномоченному органу в области производства нефтепродуктов;

– юридическое лицо, определенное правительством РК, обеспечивающее автоматизированную онлайн-передачу данных контрольных приборов учета уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов, его территориальным подразделениям, а также уполномоченному органу в области производства нефтепродуктов; информационная система уполномоченного органа – интегрированная информационная система "Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан", предназначенная для сбора, хранения, анализа и обработки информации в сфере недропользования;

– интегрированная информационная система "Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан", предназначенная для сбора, хранения, анализа и обработки информации в сфере недропользования; база нефтепродуктов – комплекс зданий и сооружений, включающий технологическое оборудование, резервуарный парк, технические устройства и коммуникации, предназначенные для приема, хранения, отгрузки и реализации нефтепродуктов.

Для целей Правил поставщиком нефти признается лицо, взаимосвязанное с недропользователем, при соблюдении не менее чем одного из следующих условий:

поставщику нефти принадлежат пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) в недропользователе;

недропользователю принадлежат пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) в поставщике нефти;

поставщик нефти и недропользователь контролируются лицом, которому принадлежат пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) в поставщике нефти и недропользователе.

Мониторинг производства и оборота нефтепродуктов осуществляется уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и включает:

мониторинг производимых объемов в РК нефтепродуктов по их видам;

мониторинг реализации нефтепродуктов в РК, в том числе экспорта и импорта нефтепродуктов;

мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты, производимые в РК;

мониторинг потребностей областей, города республиканского значения и столицы в нефтепродуктах;

мониторинг объемов нефтепродуктов на базах нефтепродуктов, расположенных на территории РК.

Информация по мониторингу производства и реализации нефтепродуктов формируется уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов на основании сведений, предоставляемых производителями нефтепродуктов, производителями нефтепродуктов малой мощности, оптовыми поставщиками нефтепродуктов, поставщиками нефти, владельцами баз нефтепродуктов, местными исполнительными органами, уполномоченным органом в сфере таможенного дела, а также сведений, предоставляемых оператором данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов.

Производители нефтепродуктов предоставляют в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов:

ежедневно до 04:00 часов, следующего за отчетным, информацию по движению нефти и нефтепродуктов;

ежедневно до 11:00 часов, следующего за отчетным, информацию по отгрузке основных видов нефтепродуктов;

ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию по производству нефтепродуктов;

ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию по отгрузке нефтепродуктов;

ежедневно до 13:00 часов, следующего за отчетным, информацию по отгрузке дизельного топлива для производителей сельскохозяйственной продукции с наименованием производителя;

ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию по движению нефти и нефтепродуктов;

ежедневно до 13:00 часов, следующего за отчетным, информацию по отгрузке нефтепродуктов;

ежедневно до 13:00 часов, следующего за отчетным, информацию по отгрузке мазута для социально-производственных объектов и учреждений во время отопительного сезона с наименованием производителя.

Производители нефтепродуктов малой мощности предоставляют в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов:

ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего дня за отчетным, информацию по производству нефтепродуктов;

ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию по отгрузке нефтепродуктов;

ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию по движению нефти и нефтепродуктов.

Оптовые поставщики нефтепродуктов предоставляют в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов:

ежедневно до 13:00 часов, следующего за отчетным, информацию по отгрузке дизельного топлива для производителей сельскохозяйственной продукции с наименованием производителя;

ежедневно до 13:00 часов, следующего за отчетным, информацию по отгрузке нефтепродуктов;

ежедневно до 13:00 часов, следующего за отчетным, информацию по отгрузке мазута для социально-производственных объектов и учреждений во время отопительного сезона с наименованием производителя;

ежедневно до 13:00 часов, следующего за отчетным, информацию по отгрузке авиационного топлива для аэропортов;

ежедневно до 13:00 часов, следующего за отчетным, информацию по оптовым ценам на нефтепродукты;

ежедневно до 13:00 часов, следующего за отчетным, информацию по импорту нефтепродуктов.

Поставщики нефти предоставляют в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов:

ежедневно до 11:00 часов, следующего за отчетным, информацию по отгрузке основных видов нефтепродуктов;

ежедневно до 13:00 часов, следующего за отчетным, информацию по отгрузке дизельного топлива для производителей сельскохозяйственной продукции с наименованием производителя;

ежедневно до 13:00 часов, следующего за отчетным, информацию по отгрузке мазута для социально-производственных объектов и учреждений во время отопительного сезона с наименованием производителя;

ежедневно до 13:00 часов, следующего за отчетным, информацию по отгрузке авиационного топлива для аэропортов.

Местные исполнительные органы до 15 декабря текущего года представляют в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов прогноз по потреблению нефтепродуктов:

на розничную реализацию которых установлено государственное регулирование цен;

теплоснабжающими организациями на отопительный период.

МИО ежедневно до 13:00 часов представляют в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов сведения по розничным ценам на автозаправочных станциях в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы.

Владельцы баз нефтепродуктов предоставляют уполномоченному органу в области производства нефтепродуктов:

ежедневно до 13:00 часов, следующего дня за отчетным, информацию по отгрузке нефтепродуктов;

ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, информацию по поступлению нефтепродуктов и реализации нефтепродуктов;

ежедневно до 11:00 часов, следующего дня отчетным, информацию по фактическому наличию нефтепродуктов на хранении.

Уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов анализирует представленную информацию по производству и обороту нефтепродуктов.

По итогам анализа уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов систематизирует представленную информацию и составляет:

ежедневно до 09:00 часов сводную ежесуточную информацию по движению нефти и нефтепродуктов по производителям нефтепродуктов;

ежедневно до 13:00 часов сводную информацию по отгрузке нефтепродуктов по производителям нефтепродуктов;

ежедневно до 13:00 часов сводную информацию по отгрузке социально значимых нефтепродуктов по производителям нефтепродуктов;

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, сводную информацию по производству нефтепродуктов по производителям нефтепродуктов;

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего дня за отчетным, сводную информацию по отгрузке нефтепродуктов по производителям нефтепродуктов;

ежемесячно до 12 числа месяца, следующего за отчетным, сводную информацию по движению нефти и нефтепродуктов по производителям нефтепродуктов малой мощности;

ежемесячно до 12 числа месяца, следующего за отчетным, сводную информацию по отгрузке нефтепродуктов по производителям нефтепродуктов малой мощности;

ежедневно до 16:00 часов сводную информацию по отгрузке нефтепродуктов по оптовым поставщикам нефтепродуктов;

ежедневно до 16:00 часов сводную информацию по отгрузке дизельного топлива для производителей сельскохозяйственной продукции во время проведения агротехнических работ по оптовым поставщикам нефтепродуктов;

ежедневно до 16:00 часов сводную информацию по отгрузке мазута для социально-производственных объектов и учреждений во время отопительного сезона по оптовым поставщикам нефтепродуктов;

еженедельно по пятницам сводную информацию по отгрузке авиационного топлива для аэропортов по оптовым поставщикам нефтепродуктов;

еженедельно по понедельникам информацию по оптовым ценам по оптовым поставщикам нефтепродуктов;

ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего дня за отчетным, сведения по потребности регионов по местным исполнительным органам;

ежедневно до 16:00 часов сведения по розничным ценам в Республике Казахстан;

ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, сведения по экспорту и импорту нефтепродуктов.

Приказ вводится в действие с 27 июня.