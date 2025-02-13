Нормы проведения мирных собраний еще раз прокомментировали в Конституционном суде

Конституционный суд не выявил допустимых условий для повторной проверки нормы о полномочиях местных исполнительных органов по рассмотрению уведомлений о мирных собраниях, сообщает Zakon.kz.

В Конституционный cуд обратился еще один казахстанец по поводу рассмотрения на соответствие Конституции ряда норм Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".

Что ответили в суде

В Конституционном суде ответили, что уже проверяли данные нормы.

"По итогам предварительного изучения обращения заявителя Конституционный суд указал, что указанные нормы Закона ранее были проверены и по итогам проверки принято нормативное постановление от 20 января 2025 года, в котором изложены подробно правовые позиции и решение по итогам проверки", – говорится в ответе.

В частности, в нормативном постановлении говорится, что право на мирные собрания не является абсолютным и может быть законодательно обусловлено, как это указано в Конституции.

Конституционный суд отметил, что в Законе содержится императивное требование о том, что решение об отказе в проведении мирных собраний должно быть обоснованным и мотивированным и может быть обжаловано в законодательном порядке.

"Поэтому в каждом конкретном случае решение об отказе в проведении мирного собрания должно основываться на тщательном анализе всех имеющихся обстоятельств и возможных рисков с учетом целей, актуальности, общественной значимости и масштаба мероприятия, а также иных объективных факторов", – говорится в документе.

Конституционный суд указал, что предусмотренные Законом инструменты (в частности, предложение организатору мирного собрания изменить место или время проведения собрания) реализуются в рамках согласительных процедур между организатором мирного собрания и местным исполнительным органом.

Таким образом, Конституционный суд постановил, что до принятия решения об отказе в проведении мирного собрания по отмеченному основанию местный исполнительный орган обязан предварительно направить организатору такого мероприятия предложение об изменении места или времени его проведения.

Данное нормативное постановление сохраняет свою юридическую силу.