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Право

Нормы проведения мирных собраний еще раз прокомментировали в Конституционном суде

Проведение мирных собраний еще раз прокомментировали в Конституционном суде, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 11:49 Фото: Zakon.kz
Конституционный суд не выявил допустимых условий для повторной проверки нормы о полномочиях местных исполнительных органов по рассмотрению уведомлений о мирных собраниях, сообщает Zakon.kz.

В Конституционный cуд обратился еще один казахстанец по поводу рассмотрения на соответствие Конституции ряда норм Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".

Что ответили в суде

В Конституционном суде ответили, что уже проверяли данные нормы.

"По итогам предварительного изучения обращения заявителя Конституционный суд указал, что указанные нормы Закона ранее были проверены и по итогам проверки принято нормативное постановление от 20 января 2025 года, в котором изложены подробно правовые позиции и решение по итогам проверки", – говорится в ответе.

В частности, в нормативном постановлении говорится, что право на мирные собрания не является абсолютным и может быть законодательно обусловлено, как это указано в Конституции.

Конституционный суд отметил, что в Законе содержится императивное требование о том, что решение об отказе в проведении мирных собраний должно быть обоснованным и мотивированным и может быть обжаловано в законодательном порядке.

"Поэтому в каждом конкретном случае решение об отказе в проведении мирного собрания должно основываться на тщательном анализе всех имеющихся обстоятельств и возможных рисков с учетом целей, актуальности, общественной значимости и масштаба мероприятия, а также иных объективных факторов", – говорится в документе. 

Конституционный суд указал, что предусмотренные Законом инструменты (в частности, предложение организатору мирного собрания изменить место или время проведения собрания) реализуются в рамках согласительных процедур между организатором мирного собрания и местным исполнительным органом.

Таким образом, Конституционный суд постановил, что до принятия решения об отказе в проведении мирного собрания по отмеченному основанию местный исполнительный орган обязан предварительно направить организатору такого мероприятия предложение об изменении места или времени его проведения.   

Данное нормативное постановление сохраняет свою юридическую силу.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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