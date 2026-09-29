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Право

Почему Конституционный суд не принял обращение казахстанца

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 11:47 Фото: pexels
Конституционный суд разъяснил условия допустимости обращения гражданина для конституционной проверки, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд рассмотрел обращение казахстанца о проверке на соответствие Конституции отдельных норм Закона "О реабилитации и банкротстве", регулирующих сроки проведения процедуры банкротства и завершения ликвидации банкрота.

Заявитель полагал, что оспариваемые нормы допускают продолжение процедуры банкротства после истечения установленного законом пятилетнего срока, нарушая его конституционные права.

Конституционный суд установил, что пункт 1 статьи 84 Закона не применялся судами в деле заявителя.

Между тем необходимым условием допустимости обращения гражданина для конституционной проверки является применение оспариваемой нормы судом в конкретном деле, непосредственно затрагивающем права и свободы заявителя.

В Конституционном суде отметили, что в отношении пункта 1 статьи 112 Закона заявителем не приведено достаточного правового обоснования его несоответствия Конституции.

В связи с отсутствием установленных законом условий допустимости обращение не принято к конституционному производству, говорится в сообщении КС.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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