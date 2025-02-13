Казахстанским родителям разрешат находиться с детьми в отделении реанимации и анестезиологии

Министерство здравоохранения подготовило поправки в стандарт организации оказания анестезиологической и реаниматологической помощи в РК, сообщает Zakon.kz.

Так, стандарт дополняется понятием "Открытая реанимация" – деятельность по организации совместного нахождения (пребывания) детей с законными представителями в отделении анестезиологии и реанимации и интенсивной терапии или отделении реанимации и интенсивной терапии.

Как отмечается, принцип "Открытая реанимация" применим для детей с инвалидностью, с онкогематологическими заболеваниями, нуждающихся в паллиативной помощи, умирающих детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей во всех отделениях медицинских организаций.

Правила нахождения законных представителей в отделениях по принципу "Открытая реанимация" утверждаются приказом руководителя медицинской организации.

Также добавлено, что анестезиологическая помощь детям в амбулаторных условиях оказывается анестезиологом-реаниматологом детским со стажем не менее 7 лет.

Вносятся и другие поправки.

Как пояснили в Минздраве, в проекте впервые указываются особенности оказания анестезиологической и реаниматологической помощи детям, кроме того, описывается порядок организации работы в условиях открытой реанимации, т.е. организация совместного нахождения (пребывания) детей с законными представителями в отделении анестезиологии и реанимации и интенсивной терапии или отделении реанимации и интенсивной терапии.

"Внедрение данного стандарта будет способствовать улучшению оказания анестезиологической и реаниматологической помощи детям в РК", – отмечают в министерстве.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 февраля.