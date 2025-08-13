Минздрав изменил стандарт оказания анестезиологической и реаниматологической помощи

Министр здравоохранения приказом от 4 августа 2025 года внес изменения в Стандарт организации оказания анестезиологической и реаниматологической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В правила добавили понятие:

ребенок (дети) – лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия).

Поправками уточняется, что для определения операционно-анестезиологического риска, выбора вида (метода) анестезии (обезболивания) и проведения предоперационной подготовки осмотр пациента проводится врачом анестезиологом-реаниматологом перед плановым оперативным вмешательством у взрослых не позднее, чем за 24-48 часов, у детей – не позднее чем за 12-24 часа до планируемой операции.

Также говорится, что анестезиологическая помощь в амбулаторных или стационарозамещающих условиях оказывается анестезиологом-реаниматологом или группой анестезиологов-реаниматологов в составе не менее 3 врачей и включает осмотр пациента перед плановым оперативным вмешательством у взрослых не позднее, чем за 24-48 часов, осмотр детей перед плановым оперативным вмешательством не позднее, чем за 12-24 часа до планируемой операции, повторный осмотр пациента – непосредственно перед анестезией.

В Стандарт внесено дополнение, в соответствии с которым анестезиологическая помощь детям в амбулаторных условиях оказывается детским анестезиологом-реаниматологом со стажем не менее 7 лет.

В амбулаторных и (или) стационарозамещающих условиях не оказывается анестезиологическая помощь в случаях, требующих:

продленной вентиляции легких;

наблюдения пациента в условиях реанимационного отделения;

длительного послеоперационного наблюдения (более 6 часов);

у детей анестезиoлoгическoго пособия продолжительностью более 6 часов.

В амбулаторных условиях анестезия проводится на рабочем месте с обязательным наркoзнo-дыхательным аппаратом с капнoграфией и при наличии анализатора газов крови.

Также сказано, что анестезиологическая и реаниматологическая помощь пациентам в стационарных условиях осуществляется анестезиологами-реаниматологами и включает осмотр пациента перед плановым оперативным вмешательством у взрослых не позднее, чем за 24-48 часов, у детей – не позднее, чем за 12-24 часа до операции, а в случае экстренного вмешательства – после принятия решения о проведении операции.

Также в Стандарт добавили новый пункт следующего содержания:

Пациент во время пребывания в палате отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ) числится в профильном отделении по основному заболеванию.

Написание этапных эпикризов, обоснование клинического диагноза, посмертного эпикриза осуществляется лечащим врачом профильного отделения.

Заведующий профильным отделением и (или) лечащий врач по профилю (в выходные и праздничные дни, в ночное время дежурный врач по профилю) в течение всего периода лечения пациента в ОАРИТ проводит ежедневный осмотр пациента, заполняет медицинскую карту пациента, выполняет лечебно-диагностические мероприятия в пределах компетенции.

Приказ вводится в действие с 23 августа 2025 года.