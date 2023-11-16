В Казахстане собственников рынков обязали проводить модернизацию

Министр торговли и интеграции приказом от 13 ноября 2023 года внес изменения и дополнения в Правила внутренней торговли, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется само понятие "внутренняя торговля" – это предпринимательская деятельность физических и юридических лиц, направленная на осуществление купли-продажи товаров на территории Республики Казахстан.

Правила также дополнены пунктом о том, что собственник торгового рынка должен осуществлять его модернизацию в соответствии с требованиями, установленными Строительными нормами РК "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений".

При этом указывается, что модернизация торгового рынка – комплекс мероприятий, направленных на приведение эксплуатационных показателей стационарных или нестационарных торговых объектов, за исключением автолавок, в соответствие с современными требованиями и технологиями эксплуатации объекта путем строительно-монтажных работ, переустройства, реконструкции действующего здания или строительства нового здания в существующих границах территории.

Вместе с тем в правилах уточняется, что качество товара (работы, услуги) – это совокупность характеристик товара (работы, услуги), относящихся к его способности удовлетворить потребности потребителя.

Приказ вводится в действие с 26 ноября 2023 года.

Посмотреть текст правил полностью можно здесь.

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