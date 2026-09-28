Изменились правила оформления электронных паспортов на транспорт

Приказом министра промышленности и строительства внесены изменения в Правила выдачи заключения о предоставлении организациям полномочий или об отказе в предоставлении полномочий по оформлению паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств), сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что для получения полномочий и включения в национальную часть Единого реестра уполномоченные организации направляют в Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства сопроводительное письмо (в свободной форме) с приложением следующих документов:

заверенная руководителем (либо его представителем по доверенности) справка, подтверждающая обязательство уполномоченной организации при оформлении электронных паспортов:

осуществлять идентификацию, необходимую для соблюдения особенности, предусмотренной подпунктом д пункта 20 Порядка, а в случае обнаружения признаков сокрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки, нанесенной на транспортное средство (шасси) или самоходную машину и другие виды техники организацией-изготовителем, либо выявления несоответствия транспортного средства (шасси) представленным сведениям, не оформлять электронный паспорт транспортного средства (электронный паспорт шасси транспортного средства) и в срок не позднее 5 рабочих дней осуществлять информирование компетентных органов РК;

осуществлять информирование компетентных органов РК; осуществлять фотографирование транспортного средства, в том числе его идентификационной маркировки, необходимое для соблюдения особенности, предусмотренной подпунктом ж пункта 20 Порядка;

обеспечивать соответствие сведений о собственнике транспортного средства, указываемого в электронном паспорте транспортного средства, аналогичным сведениям, указанным в документах об оценке соответствия требованиям ТР ТС 018/2011;

обеспечивать соответствие сведений о собственнике транспортного средства для личного пользования, указываемого в электронном паспорте транспортного средства, аналогичным сведениям о декларанте, указанным в пассажирской таможенной декларации;

обеспечивать соответствие сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющегося собственником транспортного средства и указываемого в электронном паспорте транспортного средства, аналогичным сведениям о декларанте, указанным в декларации о товарах;

выполнять функциональную проверку установленного устройства вызова экстренных оперативных служб в соответствии с требованиями приложения "Г" ГОСТ 33670-2015;

заверенная руководителем (либо его представителем по доверенности) справка, подтверждающая обязательство уполномоченной организации при оформлении электронных паспортов машин в соответствии с полномочиями осуществлять идентификацию и фотографирование машин, в том числе их идентификационной маркировки, необходимые для соблюдения особенности, предусмотренной подпунктом д) пункта 21 Порядка, а в случае обнаружения признаков сокрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки, нанесенной на машину организацией-изготовителем, либо выявления несоответствия машины представленным сведениям, не оформлять электронный паспорт машины и в срок не позднее 5 рабочих дней осуществлять информирование компетентных органов РК;

Также уточняется, что включение сведений о казахстанском изготовителе или официальном представителе иностранного изготовителя в национальную часть Единого реестра осуществляется Комитетом на основании следующих представленных казахстанским изготовителем или официальным представителем иностранного изготовителя документов:

заверенные руководителем (либо его представителем по доверенности) копии действующих сертификатов об оценке соответствия требованиям ТР ТС 031/2012, ТР ТС 010/2011, или одобрений типа транспортного средства (одобрений типа шасси) или свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства, удостоверяющих соответствие транспортного средства (шасси) требованиям ТР ТС 018/2011, оформленных в соответствии с Правилами заполнения бланков одобрения типа транспортного средства, одобрения типа шасси, уведомления об отмене документа, удостоверяющего соответствие техническому регламенту, свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности;

дополнено:

выписка из Реестра казахстанских товаропроизводителей, формируемого в соответствии с Правилами ведения реестра казахстанских товаропроизводителей.

Кроме того, дополнено, что условиями для включения казахстанского изготовителя или официального представителя иностранного изготовителя в национальную часть Единого реестра являются:

казахстанский изготовитель включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей.

Правилах ведения электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники дополнены пунктом, в котором говорится, что:

Оформление электронных паспортов на транспортные средства (шасси, машины), выпущенные в обращение в государстве – члене ЕАЭС и ввезенные из такого государства на территорию Республики Казахстан, не допускается.

В отношении транспортных средств (шасси, машины), указанных в абзаце первом настоящего пункта, электронные паспорта оформляются в государстве – члене ЕАЭС, в котором осуществлен их выпуск в обращение, в соответствии с Порядком.

Сведения об электронных паспортах, оформленных в государстве – члене ЕАЭС, в котором транспортные средства (шасси, машины) выпущены в обращение, передаются в соответствии с пунктом 23 Правил.

Электронные паспорта оформляются на транспортные средства, ввезенные физическими лицами из государств – членов ЕАЭС или третьих стран на территорию Республики Казахстан, включенные в перечень отдельных видов авто- и мототранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам, являющихся транспортными средствами для личного пользования, и с момента изготовления которых прошло не более 5 лет.

Указывается, что оформление электронных паспортов транспортных средств (шасси) на основании документов, подтверждающих соответствие требованиям ТР ТС 018/2011, заполненных с нарушением требований Правил заполнения бланков одобрения типа транспортного средства, одобрения типа шасси, уведомления об отмене документа, удостоверяющего соответствие техническому регламенту, свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, не допускается.

В случае оформления электронного паспорта на транспортное средство (шасси), ввезенное из третьих стран в Республику Казахстан на основании документа об оценке соответствия, оформленного в РК, электронному паспорту присваивается статус "незавершенный" после предоставления:

таможенным органом Казахстана сведений о серии, номере таможенного приходного ордера, номере таможенной декларации и таможенных ограничениях в отношении такого транспортного средства посредством информационного взаимодействия между национальной системой электронных паспортов РК и информационной системой таможенного органа РК в части обмена указанными в настоящем пункте сведениями;

уполномоченным органом в сфере технического регулирования сведений, подтверждающих действительность и достоверность сведений, указанных в СБКТС, оформленных в Республике Казахстан посредством информационного взаимодействия между национальной системой электронных паспортов РК и информационной системой уполномоченного органа в сфере технического регулирования республики в части обмена указанными в настоящем пункте сведениями.

В случае оформления в другом государстве-члене ЕАЭС электронного паспорта на транспортное средство (шасси), ввезенное из третьих стран и выпущенное в обращение в другом государстве-члене ЕАЭС, на основании документа об оценке соответствия, оформленного в другом государстве – члене ЕАЭС, такому электронному паспорту на территории РК присваивается статус "незавершенный" после предоставления:

таможенным органом РК сведений о серии, номере таможенного приходного ордера, номере таможенной декларации и таможенных ограничениях в отношении такого транспортного средства посредством информационного взаимодействия между национальной системой электронных паспортов Республики Казахстан и информационной системой таможенного органа РК в части обмена указанными в настоящем пункте сведениями;

уполномоченным органом в сфере технического регулирования сведений, подтверждающих действительность и достоверность сведений, указанных в СБКТС, оформленных в других государствах-членах ЕАЭС. В случае отсутствия информационного взаимодействия между информационными системами уполномоченного органа в сфере технического регулирования и уполномоченного органа в сфере технического регулирования другого государства-члена ЕАЭС в части обмена указанными в настоящем пункте сведениями, такие сведения направляются уполномоченным органом в сфере технического регулирования республики национальному оператору на бумажном носителе с уведомлением об их получении;

администратором или национальным оператором другого государства-члена ЕАЭС сведений о снятии транспортного средства с регистрационного учета в государстве последней регистрации посредством информационного взаимодействия согласно заключенным с национальным оператором соглашений о таком взаимодействии.

Статус не присваивается в случае выполнения условий присвоения статуса "действующий".

При этом дополнено, что внесение изменений в электронные паспорта транспортных средств, оформленных уполномоченной организацией, исключенной из единого реестра, осуществляется другой уполномоченной организацией, включенной единый реестр и имеющей такие полномочия.

Оформление электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) осуществляется посредством заполнения разделов и полей электронного паспорта с учетом положений подпункта а) пункта 6 Правил.

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 27 сентября 2026 года.