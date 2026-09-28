#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
441.88
503.61
5.24
Право

Изменились правила оформления электронных паспортов на транспорт

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 15:29 Фото: freepik
Приказом министра промышленности и строительства внесены изменения в Правила выдачи заключения о предоставлении организациям полномочий или об отказе в предоставлении полномочий по оформлению паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств), сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что для получения полномочий и включения в национальную часть Единого реестра уполномоченные организации направляют в Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства сопроводительное письмо (в свободной форме) с приложением следующих документов:

заверенная руководителем (либо его представителем по доверенности) справка, подтверждающая обязательство уполномоченной организации при оформлении электронных паспортов:

  • осуществлять идентификацию, необходимую для соблюдения особенности, предусмотренной подпунктом д пункта 20 Порядка, а в случае обнаружения признаков сокрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки, нанесенной на транспортное средство (шасси) или самоходную машину и другие виды техники организацией-изготовителем, либо выявления несоответствия транспортного средства (шасси) представленным сведениям, не оформлять электронный паспорт транспортного средства (электронный паспорт шасси транспортного средства) и в срок не позднее 5 рабочих дней осуществлять информирование компетентных органов РК;
  • осуществлять фотографирование транспортного средства, в том числе его идентификационной маркировки, необходимое для соблюдения особенности, предусмотренной подпунктом ж пункта 20 Порядка;
  • обеспечивать соответствие сведений о собственнике транспортного средства, указываемого в электронном паспорте транспортного средства, аналогичным сведениям, указанным в документах об оценке соответствия требованиям ТР ТС 018/2011;
  • обеспечивать соответствие сведений о собственнике транспортного средства для личного пользования, указываемого в электронном паспорте транспортного средства, аналогичным сведениям о декларанте, указанным в пассажирской таможенной декларации;
  • обеспечивать соответствие сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющегося собственником транспортного средства и указываемого в электронном паспорте транспортного средства, аналогичным сведениям о декларанте, указанным в декларации о товарах;
  • выполнять функциональную проверку установленного устройства вызова экстренных оперативных служб в соответствии с требованиями приложения "Г" ГОСТ 33670-2015;
  • заверенная руководителем (либо его представителем по доверенности) справка, подтверждающая обязательство уполномоченной организации при оформлении электронных паспортов машин в соответствии с полномочиями осуществлять идентификацию и фотографирование машин, в том числе их идентификационной маркировки, необходимые для соблюдения особенности, предусмотренной подпунктом д) пункта 21 Порядка, а в случае обнаружения признаков сокрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки, нанесенной на машину организацией-изготовителем, либо выявления несоответствия машины представленным сведениям, не оформлять электронный паспорт машины и в срок не позднее 5 рабочих дней осуществлять информирование компетентных органов РК;

Также уточняется, что включение сведений о казахстанском изготовителе или официальном представителе иностранного изготовителя в национальную часть Единого реестра осуществляется Комитетом на основании следующих представленных казахстанским изготовителем или официальным представителем иностранного изготовителя документов:

  • заверенные руководителем (либо его представителем по доверенности) копии действующих сертификатов об оценке соответствия требованиям ТР ТС 031/2012, ТР ТС 010/2011, или одобрений типа транспортного средства (одобрений типа шасси) или свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства, удостоверяющих соответствие транспортного средства (шасси) требованиям ТР ТС 018/2011, оформленных в соответствии с Правилами заполнения бланков одобрения типа транспортного средства, одобрения типа шасси, уведомления об отмене документа, удостоверяющего соответствие техническому регламенту, свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности;

дополнено:

  • выписка из Реестра казахстанских товаропроизводителей, формируемого в соответствии с Правилами ведения реестра казахстанских товаропроизводителей.

Кроме того, дополнено, что условиями для включения казахстанского изготовителя или официального представителя иностранного изготовителя в национальную часть Единого реестра являются:

  • казахстанский изготовитель включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей.

Правилах ведения электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники дополнены пунктом, в котором говорится, что:

  • Оформление электронных паспортов на транспортные средства (шасси, машины), выпущенные в обращение в государстве – члене ЕАЭС и ввезенные из такого государства на территорию Республики Казахстан, не допускается.

В отношении транспортных средств (шасси, машины), указанных в абзаце первом настоящего пункта, электронные паспорта оформляются в государстве – члене ЕАЭС, в котором осуществлен их выпуск в обращение, в соответствии с Порядком.

Сведения об электронных паспортах, оформленных в государстве – члене ЕАЭС, в котором транспортные средства (шасси, машины) выпущены в обращение, передаются в соответствии с пунктом 23 Правил.

Электронные паспорта оформляются на транспортные средства, ввезенные физическими лицами из государств – членов ЕАЭС или третьих стран на территорию Республики Казахстан, включенные в перечень отдельных видов авто- и мототранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам, являющихся транспортными средствами для личного пользования, и с момента изготовления которых прошло не более 5 лет.

Указывается, что оформление электронных паспортов транспортных средств (шасси) на основании документов, подтверждающих соответствие требованиям ТР ТС 018/2011, заполненных с нарушением требований Правил заполнения бланков одобрения типа транспортного средства, одобрения типа шасси, уведомления об отмене документа, удостоверяющего соответствие техническому регламенту, свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, не допускается.

В случае оформления электронного паспорта на транспортное средство (шасси), ввезенное из третьих стран в Республику Казахстан на основании документа об оценке соответствия, оформленного в РК, электронному паспорту присваивается статус "незавершенный" после предоставления:

  • таможенным органом Казахстана сведений о серии, номере таможенного приходного ордера, номере таможенной декларации и таможенных ограничениях в отношении такого транспортного средства посредством информационного взаимодействия между национальной системой электронных паспортов РК и информационной системой таможенного органа РК в части обмена указанными в настоящем пункте сведениями;
  • уполномоченным органом в сфере технического регулирования сведений, подтверждающих действительность и достоверность сведений, указанных в СБКТС, оформленных в Республике Казахстан посредством информационного взаимодействия между национальной системой электронных паспортов РК и информационной системой уполномоченного органа в сфере технического регулирования республики в части обмена указанными в настоящем пункте сведениями.

В случае оформления в другом государстве-члене ЕАЭС электронного паспорта на транспортное средство (шасси), ввезенное из третьих стран и выпущенное в обращение в другом государстве-члене ЕАЭС, на основании документа об оценке соответствия, оформленного в другом государстве – члене ЕАЭС, такому электронному паспорту на территории РК присваивается статус "незавершенный" после предоставления:

  • таможенным органом РК сведений о серии, номере таможенного приходного ордера, номере таможенной декларации и таможенных ограничениях в отношении такого транспортного средства посредством информационного взаимодействия между национальной системой электронных паспортов Республики Казахстан и информационной системой таможенного органа РК в части обмена указанными в настоящем пункте сведениями;
  • уполномоченным органом в сфере технического регулирования сведений, подтверждающих действительность и достоверность сведений, указанных в СБКТС, оформленных в других государствах-членах ЕАЭС. В случае отсутствия информационного взаимодействия между информационными системами уполномоченного органа в сфере технического регулирования и уполномоченного органа в сфере технического регулирования другого государства-члена ЕАЭС в части обмена указанными в настоящем пункте сведениями, такие сведения направляются уполномоченным органом в сфере технического регулирования республики национальному оператору на бумажном носителе с уведомлением об их получении;
  • администратором или национальным оператором другого государства-члена ЕАЭС сведений о снятии транспортного средства с регистрационного учета в государстве последней регистрации посредством информационного взаимодействия согласно заключенным с национальным оператором соглашений о таком взаимодействии.

Статус не присваивается в случае выполнения условий присвоения статуса "действующий".

При этом дополнено, что внесение изменений в электронные паспорта транспортных средств, оформленных уполномоченной организацией, исключенной из единого реестра, осуществляется другой уполномоченной организацией, включенной единый реестр и имеющей такие полномочия.

Оформление электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) осуществляется посредством заполнения разделов и полей электронного паспорта с учетом положений подпункта а) пункта 6 Правил.

Внесены и другие изменения.

Приказ вводится в действие с 27 сентября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик
09:03, 20 октября 2025
Правила ведения электронных паспортов транспортных средств утвердили в Казахстане
В Казахстане вводят электронные паспорта на автотранспорт
09:48, 30 апреля 2024
В Казахстане вводят электронные паспорта на автотранспорт
Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль
10:59, 08 сентября 2026
В Казахстане хотят изменить правила ведения электронных паспортов автотранспорта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ясмина Токсанбаева на старте забега
15:00, Сегодня
Казахстан протестует против лишения Токсанбаевой "золота" АИ и заплатит ей как за победу
Вбрасывание шайбы в матче &quot;Барыс&quot; - &quot;Нефтехимик&quot;
14:47, Сегодня
Матч "Барыса" вошёл в ТОП-5 ожидаемых матчей этой недели КХЛ
Айбек Оралбай на чемпионате Азии по боксу-2026
14:37, Сегодня
Live: Расписание и результаты боёв казахстанских боксёров на Азиаде
Противоречивый результат супертопа
14:25, Сегодня
Нургиса Адилетулы дебютировал на Азиаде и выиграл медаль в тяжёлой атлетике за Казахстан
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: