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Право

Изменился порядок обеспечения лиц с инвалидностью компенсаторными средствами

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, инвалидная коляска, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 11:06 Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 30 сентября 2026 года внес поправки в Правила обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, сообщает Zakon.kz.

В правила оказания госуслуги внесли дополнения.

Теперь в случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов, работник Госкорпорации или специалист горуправления, отделов занятости принимает заявление посредством цифрового листа ожидания с направлением уведомления о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

При этом представленные документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату заявителю без их принятия на хранение работником Госкорпорации или специалистом горуправления, отделов занятости, за исключением веб-портала, абонентского устройства сотовой связи.

Повторно документы представляются после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом устанавливается срок 2 рабочих дня для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания соответствующей госуслуги и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления и документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения заявителя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

При соответствии пакета документов, специалист горуправления, отдела занятости рассматривает их в течение 5 рабочих дней.

При наличии оснований для отказа заслушивание с заявителем не проводится.

Госкорпорация информирует о результатах оказания государственной услуги посредством передачи СМС на мобильный телефон заявителя.

После получения уведомления от специалиста горуправления, отдела занятости Госкорпорация обеспечивает хранение результата в течение одного месяца, после чего передает их горуправлениям, отделам занятости для дальнейшего хранения. При обращении заявителя по истечении одного месяца, по запросу Госкорпорации, горуправления, отдела занятости в течение 1 рабочего дня направляют готовые документы в Госкорпорацию для выдачи заявителю.

Уточнено, что лица с инвалидностью обеспечиваются обязательными гигиеническими средствами с даты обращения в пределах годовой нормы, рассчитанной на 365 дней.

В случае если в ИПАР предусмотрен срок обеспечения менее одного года, выдача осуществляется пропорционально фактическому периоду обеспечения, но в пределах установленной годовой нормы.

Обязательные гигиенические средства выдаются лицам с инвалидностью на год из расчета:

подгузники для лиц с инвалидностью с нарушением функции тазовых органов по типу недержания мочи и (или) кала – 1 460 штук с ежеквартальным обеспечением – не менее 360 штук, по желанию лица с инвалидностью, проживающего в отдаленных районах (селах) с периодичностью раз в год.

При оформлении документов для предоставления кресла-коляски через проактивную услугу запросы в цифровые системы для получения необходимых сведений осуществляются автоматически из АЦС "Е-Собес".

Также обновлены сроки замены протезно-ортопедических средств:

  • ортопедическая обувь – один раз в год одна пара летней и одна пара зимней ортопедической обуви с учетом сезонной потребности;
  • сложная ортопедическая обувь (кроме сапог) – один раз в год одна пара летней и одна пара зимней ортопедической обуви с учетом сезонной потребности;
  • обувь на аппарат или протез – один раз в год одна пара летней и одна пара зимней ортопедической обуви с учетом сезонной потребности.

Приказ вводится в действие с 18 октября.

Мы сообщали, что в Казахстане изменили порядок регистрации поставщиков на портале социальных услуг.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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