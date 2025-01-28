Новой точкой экономического роста должен стать туризм – Токаев

Фото: primeminister.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 28 января 2025 года на расширенном заседании правительства, назвал еще одну задачу, которая требует безотлагательного решения, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что новой точкой экономического роста должен стать туризм. "Здесь мы отстаем, результаты работы неважные. Привлекательные туристические места есть в каждом регионе страны. Иностранные и отечественные туристы хотят посетить уникальные заповедники, поэтому следует в срочном порядке заняться строительством необходимой инфраструктуры, в том числе с привлечением частных инвесторов. Нельзя идти на поводу у людей, которые в штыки встречают любые меры по усилению инвестиционного потенциала туристической сферы, как это произошло со знаменитым урочищем Бозжыра в Мангистауской области". Касым-Жомарт Токаев По его словам, правительство и региональные власти должны принимать более решительные меры по улучшению делового климата. "Проблема привлечения инвестиций в экономику поставлена мной на первое место неслучайно. Это вопрос стратегической важности, его решение во многом предопределит будущее нашей экономики и место Казахстана на карте мира". Касым-Жомарт Токаев С текстовой трансляцией расширенного заседания правительства под председательством главы государства можете ознакомиться здесь.

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