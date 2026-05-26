Право

Разработка проектов по созданию особо охраняемых природных территорий: внесены изменения

Фото: pexels
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 19 мая 2026 года внес изменения в Правила разработки проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию или расширению особо охраняемых природных территорий, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что проект технико-экономического обоснования по созданию или расширению особо охраняемой природной территории включает выполнение следующего раздела:

  • проект планировки особо охраняемой природной территории и ее инфраструктуры (генеральный план развития инфраструктуры): мест размещения визит-центров, туристских троп, смотровых площадок, бивачных полян, стоянок для транспорта, в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям, кемпингов, палаточных лагерей, гостиниц, мотелей, туристских баз, объектов общественного питания, торговли и другого культурно-бытового назначения, трубопроводов, линий электропередачи и связи, дорог с учетом развития экологического туризма.

Проект планировки особо охраняемой природной территории и ее инфраструктуры (генеральный план развития инфраструктуры) в том числе включает:

планирование инфраструктуры туризма:

  • определение мест размещения объектов туристского и рекреационного назначения: визит-центров, туристских маршрутов (троп), смотровых площадок, бивачных полян, стоянок для транспорта, в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям, кемпингов, палаточных лагерей, гостиниц, мотелей, туристских баз (комплексов), объектов общественного питания, торговли и другого культурно-бытового назначения, контрольно-пропускных пунктов, аншлагов (с краткой характеристикой планируемых объектов и расчетом допустимых рекреационных нагрузок, пропускной способности) с учетом функционального зонирования территории, экологических требований, эстетичности, долговечности, экономичности и безопасности для туристов и окружающей среды.

Приказ вводится в действие с 5 июня 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
