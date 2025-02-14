Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- "Казпочта" будет пересылать лекарства и выдавать посылки третьим лицам: в закон "О почте" внесли изменения.
- Национальный словарный фонд казахского языка, организации по наставничеству и гранты для победителей олимпиад внедряют в Казахстане: внесены поправки по вопросам культуры, образования и наставничества.
- Токаев подписал указ о призыве на воинскую службу в 2025 году.
- В Казахстане утвердили порядок контроля и промежуточного мониторинга реализации общенациональных планов.
- Две казахстанские школы получили статус международных.
- В Казахстане расширили перечень видов деятельности для применения розничного налога.
- Антикор утвердил перечень сведений о доходах, которые обязаны публиковать госслужащие, депутаты, судьи и главы нацкомпаний с 2025 года.
- Дороги Актобе – граница Российской Федерации (на Оренбург) и Костанай – граница Российской Федерации (на Троицк) стали платными.
- В Казахстане изменили правила и периодичность прохождения техосмотра.
- Министерство транспорта значительно увеличило нормативы финансирования на ремонт и содержание дорог.
- Граждане имеют право подавать иски о взыскании выигрыша с организаторов игорного бизнеса, считает Конституционный суд.
- При каком условии неработающему отцу зачтут в трудовой стаж время ухода за ребенком, разъяснили в Конституционном суде.
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