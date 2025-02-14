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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 17:54 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • "Казпочта" будет пересылать лекарства и выдавать посылки третьим лицам: в закон "О почте" внесли изменения.
  • Национальный словарный фонд казахского языка, организации по наставничеству и гранты для победителей олимпиад внедряют в Казахстане: внесены поправки по вопросам культуры, образования и наставничества.
  • Токаев подписал указ о призыве на воинскую службу в 2025 году.
  • В Казахстане утвердили порядок контроля и промежуточного мониторинга реализации общенациональных планов.
  • Две казахстанские школы получили статус международных.
  • В Казахстане расширили перечень видов деятельности для применения розничного налога.
  • Антикор утвердил перечень сведений о доходах, которые обязаны публиковать госслужащие, депутаты, судьи и главы нацкомпаний с 2025 года.
  • Дороги Актобе – граница Российской Федерации (на Оренбург) и Костанай – граница Российской Федерации (на Троицк) стали платными.
  • В Казахстане изменили правила и периодичность прохождения техосмотра.
  • Министерство транспорта значительно увеличило нормативы финансирования на ремонт и содержание дорог.
  • Граждане имеют право подавать иски о взыскании выигрыша с организаторов игорного бизнеса, считает Конституционный суд.
  • При каком условии неработающему отцу зачтут в трудовой стаж время ухода за ребенком, разъяснили в Конституционном суде.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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