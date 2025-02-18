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Право

Контрольный пакет хотят снизить с 50 до 25%: как еще изменятся законы бизнеса в РК

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 16:47 Фото: freepik
Скоро правила на рынках изменятся. Не на базарах (хотя и на них тоже). В Мажилисе обсуждаются поправки по защите конкуренции. Часто – весьма лаконичные: тот пункт исключить, это слово добавить. Как несколько слов могут кардинально поменять смысл правил и законов, рассказывает Zakon.kz.

Люди привыкли думать, что законодательство – это многословные кодексы, а еще бесчисленные постановления, правила, приказы… Но вот поправки в законы порой бывают минимально скупые и при этом грандиозные по последствиям. Как одно слово может перевернуть смысл всего, рассмотрим на примере нового законопроекта, который поступил в Мажилис 6 февраля 2025 года.

Точнее – не совсем нового, а обновленного. Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам конкуренции" был подготовлен еще в 2023 году. Однако после изрядной общественной критики некоторые предлагаемые спорные нормы были исключены. Но не все. Об оставшихся и поговорим.

Монопольно высокая цена слова

Поправки по большей части вносятся в Предпринимательский кодекс, имея целью защитить потребителей от произвола монополий. Но всегда ли средства соответствуют целям и не нарушается ли при этом свобода предпринимательства? Судите сами.

Итак, предлагается исключить всего одно слово из статьи пп. 1) 175 ПК, определяющей, что такое монопольно высокая цена.

Действующая редакция:

"Монопольно высокой ценой товара является цена, установленная субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на соответствующем или сопоставимом товарном рынке".

Поправка заключается в том, чтобы убрать слово" соответствующем". Одно слово – а какие последствия!

Что значит соответствующий рынок? Например, некая сеть АЗС занимает доминирующее положение на рынке ГСМ в каком-то городе (то есть контролирует более 35 процентов). Вот заправки в этом городе – и есть соответствующий товарный рынок. Вы же не поедете заправлять машину в другой город!

Чтобы обвинить такую компанию в монопольно высокой цене, антимонопольному органу нужно доказать, что она нарушает одно из двух: завышает себестоимость или цены у нее выше, чем у конкурентов. Вопрос в том, кого считать таковыми. Сейчас цены конкурентов рассматриваются на соответствующем товарном рынке – то есть, в данном случае, на АЗС города. И только если это невозможно (в городе нет других заправок, например), то на сопоставимом рынке – скажем, в соседнем городе. Поправкой же предлагается сразу обратиться для анализа к сопоставимым рынкам либо вычислять себестоимость.

И то, и другое не вполне корректно.

Ведь географически соседних и похожих по структуре (количество населения, субъектов данного бизнеса и т. п.) рынков, то есть сопоставимых, может быть на самом деле несколько. Так почему для сопоставления выбран тот, а не другой? Цена на одну и ту же марку бензина, например, в Шымкенте может быть ниже, чем в Таразе, а сопоставляем мы для того, чтобы решить, не является ли она монопольно высокой в Туркестане. И вот, если для сравнения выбрать Шымкент, злоупотребление в Туркестане будет доказано, а если Тараз – нет!

Короче, сопоставление цен будет крайне субъективным. Спрашивается – для чего это делается?

С другой стороны, границами многих рынков в Казахстане является вся территория страны. А значит, сопоставлять цены доминирующих субъектов вообще будет не с кем. Тем более, что на практике сравнения с рынками других стран в РК и не проводятся. Как итог – регулирование будет основываться на затратах и прибыли, допустимый размер которых, между тем, не определен никаким правовым актом.

Что значит: загнать в уголь

Государство регулирует цены на общественно значимых рынках. Таковых действующее законодательство насчитывает пять (в пункте 1 статьи 124-5 ПК):

  1. розничную реализацию электроэнергии энергоснабжающими организациями;
  2. централизованную покупку и продажу электрической энергии единым закупщиком;
  3. реализацию газа;
  4. оказание услуг аэропортов на внутренних рейсах;
  5. оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом.

Так вот, предлагается добавить в число общественно значимых рынков еще две сферы. Одна из них (пп. 6)реализация энергетического угля энергопроизводящим организациям. То есть того угля, который добытчики продают ТЭЦ для производства электроэнергии. Делается это для того, чтобы регулировать цены еще и в этой сфере.

Предложение обосновано тем, что в Казахстане "в отношении основной доли товаров и услуг, необходимых для производства электрической и тепловой энергии, применяется государственное регулирование цен". Так почему энергетический уголь должен быть исключением?

Казалось бы, частность. На самом деле, проблема глобальная.

Во всем мире идет, а где-то уже совершилась энергетическая революция: закрываются ТЭЦ, работающие на угле, вместо них возводятся газовые электростанции, не говоря уже ВИЭ. Якобы последние (в том числе и газовые) – более экологичные. Возможно. Но экология – не альфа и омега всего на земле. Людям, о которых пекутся экологи, нужен не только чистый воздух, но и много чего еще. Работа, например. Которой шахтеры лишаются, когда закрываются шахты.

В Казахстане в этой отрасли заняты десятки тысяч людей, существуют целые моногорода, построенные вокруг шахт. Что с ними будет, когда исчезнут угольные ТЭЦ? Экспортировать уголь? Но повторимся: процесс глобальный. 

Говорят, ничего страшного. Мол, шахтеры переквалифицируются, как в той же Европе, где нулевую терпимость углю объявили раньше. Но это как посмотреть.

Цена, которую перенаселенная и оттого свихнувшаяся на экологии Европа заплатила за отказ от угля – тотальный перенос промышленности в Юго-Восточную Азию, где от угольных ТЭЦ отказываться не планируют, а наоборот. На самом деле энергетическая ценность угля (цена единицы электроэнергии из единицы топлива) несравнимо выше газа. Имидж этого топлива как "грязного" и "устаревшего" – результат исключительно политической повестки, преследующей свои цели. Да и чисто экологически это легенда: изготовление солнечных батарей на круг дает не меньше отходов, чем традиционные ТЭЦ.

Но промышленность без угля (читай: без дешевого электричества) глобально и фундаментально неконкурентна!

Вопрос – зачем Казахстану (отнюдь не перенаселенному) из-за чужой сомнительной политической повестки убивать свою развитую отрасль? Именно так: поскольку госрегулирование этого рынка как раз к такому результату и приведет. Почему?

Во-первых, в угольной отрасли из-за общемирового тренда по декарбонизации экономики практически закрыт доступ к кредитным ресурсам. Во-вторых, как уже говорилось выше, идет сокращение рынка сбыта. Осталось лишь добавить третий фактор – искусственное ценовое регулирование (сдерживание цен, несмотря на объективный рост затрат), и тогда отрасль вовсе лишат ее инвестиционной привлекательности.

Это означает – не развитие. А тех, кто уже добывает уголь, будут мотивировать к уходу из этого бизнеса. Поскольку он будет перевернут с ног на голову. Ведь вместо экономической модели поведения игроки рынка при регулировании цен будут стремиться… к росту затратной части. Ведь чем большие расходы ты докажешь перед госорганом, тем выше будет установлен тариф.

Подытожим. Если добыча угля станет невыгодной, тогда естественным образом и ТЭЦ на угле вскоре ликвидируют. Чистая экология... и никакой промышленности. Плюс депрессивные шахтерские моногорода, полные безработных. Такова ли цель "прогрессивной" реформы, которую, заметьте, инициируют добавлением всего пяти слов?

Разрешение на перекладывание из правого кармана в левый

Есть такое понятие – группа лиц. Это связанные между собой субъекты бизнеса: разнообразные "дочки", "внучки" и, разумеется, материнские компании. И даже, собственно, физические лица. Какие совокупности следует признавать группой лиц, регламентирует статья 165 ПК.

Почему это имеет значение? Просто государство менее пристально следит за теми финансовыми и организационными движениями, которые происходят внутри группы лиц. Ведь это, по сути, перекладывание имущества, обязательств и полномочий, что называется, из одного кармана в другой. По этой же причине государство в некоторые семейные дела не лезет. До поры до времени – пока не произойдет правонарушение.

В общем, для антимонопольного органа взаимоотношения внутри группы лиц – не главная забота, мягко говоря. Была.

Нынешними поправками ситуацию планируют кардинально изменить. Причем опять же весьма изящно, минимальным скупым движением. Вот так буквально: подпункты 8) и 9) статьи 165 ПК – исключить!

Что это означает? Предположим, есть материнская компания А, владеющая 100 процентами акций дочерней компании Б, которая, в свою очередь, владеет 100 процентами внучатой компании В. Ранее они все входили в группу лиц. После предлагаемых изменений компании А и В из группы исключаются. Несмотря на то, что у них есть общий элемент – компания Б.

В результате понятие "группа лиц" фактически исключается из казахстанского законодательства. Какие это будет иметь последствия? А очень далеко идущие.

Дело в том, что государство регулирует процессы концентрации капитала – "в целях предотвращения возникновения монопольного положения и ограничения конкуренции". Это называется регулированием экономической концентрации, которому посвящена статья 201 ПК. То есть, например, если одна компания приобретает другую – путем слияния, присоединения, покупки контрольного пакета – ей необходимо получить на то предварительное согласие антимонопольного органа.

Но ведь такие же сделки совершаются и внутри группы лиц – и для этого согласование с государством не требуется. Что логично: поскольку это не экономическая концентрация. Ведь все имущество, по сути, сконцентрировано в одних руках – например, здание, которое материнская компания приобретает у своей "дочки"– и прежде было ее! Но поскольку "матери", "дочки" и "внучки" в предлагаемых новеллах – уже не группа лиц, то придется спрашивать разрешения для перекладывания из правого кармана в левый.

И еще одно. Поменять решили не слово, а цифру. Контрольный процент (например, пакет акций) будет составлять 25 процентов (изменение в пп.2) пункта 1 статьи 201 ПК). При том, что сейчас он составляет 50 процентов – и не только в РК, но и в остальном мире, в частности, в соответствии со стандартами ОЭСР и модельным законом о конкуренции ЕАЭС. 

Андрей Губенко
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