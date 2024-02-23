Что изменится с принятием закона по вопросам образования и безопасности детей в РК

Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам образования и безопасности детей. Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов опубликовал основные положения, которые изменятся, согласно новому документу, сообщает Zakon.kz.

Какие проблемы решаются в связи с поправками в закон: Введен запрет на строительство многоэтажных домов без предварительного обеспечения школами и детскими садами.

Запрещена приватизация государственных школ и колледжей.

Здания школ, детских садов и колледжей, используемые более 30 лет, будут проверяться на предмет аварийности каждые 5 лет.

Колледжам и школам предоставлено право использовать доходы от платных услуг для собственного развития, не перечисляя в доход бюджета.

Окна в многоэтажных домах должны быть оборудованы специальными механизмами безопасности или замками для предотвращения падения детей.

Введено специальное правило, ограничивающее использование мобильных телефонов во время уроков. Ограничения касаются только времени уроков. Ребенок может принести телефон в школу и использовать его во время перерыва. В этом отношении ограничений нет. Во время уроков ребенок должен заниматься только учебой.

Руководители учебных заведений могут изменять штатное расписание в рамках утвержденной численности персонала. Например, директор может сократить одного из заместителей и ввести дополнительную должность психолога, юриста или дефектолога.

Введено правило, запрещающее проведение экзаменов при приеме в первый класс. Отбор детей в возрасте шести лет через экзамены неэффективен.

Для снижения коррупции процессы постановки ребенка в очередь и его зачисления в детский сад, а также найм и аттестация работников сферы образования будут осуществляться через единую информационную платформу.

В учебных заведениях запрещено распространение религиозной и любой вредоносной информации.

Введена норма о сетевых школах, таких как РФМШ или БИЛ. Мы начали открывать сеть инженерных школ имени К. Сатпаева, IT-школ имени Жаутыкова и гуманитарных школ имени Абая с 2020 года. Именно для них была введена норма, предоставляющая одной ведущей организации координировать всю деятельность, внедрять общую программу, управлять кадрами, повышать квалификацию и т. д.

Для колледжей была принята норма, предоставляющая право на страхование студентов, проходящих практику в производственных предприятиях в рамках дуальной системы обучения, от возможных производственных травм и рисков на добровольной основе.

Также была введена норма, упрощающая лицензирование колледжей. Теперь лицензия выдается не по квалификациям, а по специальностям.

Было введено ограничение на получение образования в онлайн-формате по медицинским и педагогическим специальностям.

Была введена норма о проактивном приеме на дополнительное обучение детей с девиантным поведением или находящихся на внутришкольном учете ( в спортивные секции и кружки). Ранее Токаев одобрил поправки по вопросам образования, наставничества и безопасности детей. Одна из норм, предусмотренных в законопроекте, – ограничение на использование мобильных телефонов на уроках. Читайте также Асем Сеитова стала новым замгендиректора авиационной Администрации Казахстана Аким Шымкента нашел способ поддержать малый и средний бизнес в городе Международное признание: казахских тазы начали обследовать

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