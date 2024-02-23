Что изменится с принятием закона по вопросам образования и безопасности детей в РК
Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам образования и безопасности детей. Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов опубликовал основные положения, которые изменятся, согласно новому документу, сообщает Zakon.kz.
Какие проблемы решаются в связи с поправками в закон:
- Введен запрет на строительство многоэтажных домов без предварительного обеспечения школами и детскими садами.
- Запрещена приватизация государственных школ и колледжей.
- Здания школ, детских садов и колледжей, используемые более 30 лет, будут проверяться на предмет аварийности каждые 5 лет.
- Колледжам и школам предоставлено право использовать доходы от платных услуг для собственного развития, не перечисляя в доход бюджета.
- Окна в многоэтажных домах должны быть оборудованы специальными механизмами безопасности или замками для предотвращения падения детей.
- Введено специальное правило, ограничивающее использование мобильных телефонов во время уроков. Ограничения касаются только времени уроков. Ребенок может принести телефон в школу и использовать его во время перерыва. В этом отношении ограничений нет. Во время уроков ребенок должен заниматься только учебой.
- Руководители учебных заведений могут изменять штатное расписание в рамках утвержденной численности персонала. Например, директор может сократить одного из заместителей и ввести дополнительную должность психолога, юриста или дефектолога.
- Введено правило, запрещающее проведение экзаменов при приеме в первый класс. Отбор детей в возрасте шести лет через экзамены неэффективен.
- Для снижения коррупции процессы постановки ребенка в очередь и его зачисления в детский сад, а также найм и аттестация работников сферы образования будут осуществляться через единую информационную платформу.
- В учебных заведениях запрещено распространение религиозной и любой вредоносной информации.
- Введена норма о сетевых школах, таких как РФМШ или БИЛ. Мы начали открывать сеть инженерных школ имени К. Сатпаева, IT-школ имени Жаутыкова и гуманитарных школ имени Абая с 2020 года. Именно для них была введена норма, предоставляющая одной ведущей организации координировать всю деятельность, внедрять общую программу, управлять кадрами, повышать квалификацию и т. д.
- Для колледжей была принята норма, предоставляющая право на страхование студентов, проходящих практику в производственных предприятиях в рамках дуальной системы обучения, от возможных производственных травм и рисков на добровольной основе.
- Также была введена норма, упрощающая лицензирование колледжей. Теперь лицензия выдается не по квалификациям, а по специальностям.
- Было введено ограничение на получение образования в онлайн-формате по медицинским и педагогическим специальностям.
- Была введена норма о проактивном приеме на дополнительное обучение детей с девиантным поведением или находящихся на внутришкольном учете ( в спортивные секции и кружки).
Ранее Токаев одобрил поправки по вопросам образования, наставничества и безопасности детей. Одна из норм, предусмотренных в законопроекте, – ограничение на использование мобильных телефонов на уроках.
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