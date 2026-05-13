Штрафы за нарушение порядка агитации на выборах хотят увеличить в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 13 мая 2026 года рассказал, какие поправки внесут в Кодекс РК об административных правонарушениях (КоАП), передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин сообщил, что штрафы коснутся нарушений правил предвыборной агитации. "Больше ничего там нет. Там размер увеличивается для юридических лиц, для физлиц, по-моему, 20 МРП", – заявил он. Ранее депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили законодательные поправки по вопросам совершенствования выборов.

