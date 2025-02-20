Меняются правила для бесплатной учебы за рубежом для победителей международных олимпиад

22 февраля 2025 года вступают в силу некоторые новые нормы присуждения премии "Болашак" для учебы за рубежом. Победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов, в отличие от других кандидатов, получат право "безусловного зачисления на академическое обучение", пишет Zakon.kz.

Новые правила введены в рамках Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам культуры, образования и наставничества». Документ будет введен в действие 22 февраля 2025 года.

В чем разница по сравнению с прежним порядком?

Вообще, право граждан РК на "получение послевузовского образования в ведущих зарубежных организациях высшего и (или) послевузовского образования по очной форме обучения" сформулировано в пункте 4 статьи 26 Закона РК "Об образовании". В законе упомянуты два важных условия: премия "Болашак" присуждается на конкурсной основе и в соответствии с ежегодно утверждаемым перечнем специальностей.

До сих пор каких-то особых условий для победителей международных олимпиад не было. Кроме того, что наряду с некоторыми другими категориями претендентов они имели преимущественное право на стипендию при равенстве набранных в конкурсе баллов (согласно пункту 5 статьи Закона).

И вот теперь у них появится право "безусловного зачисления на академическое обучение".

Вот эта новелла (дополнение в пункт 4 статьи 26 Закона РК "Об образовании"):

«Для получения высшего образования в ведущих зарубежных организациях высшего и (или) послевузовского образования по очной форме обучения в соответствии с перечнем специальностей, ежегодно утверждаемым в порядке, установленном законодательством РК, граждане РК, награжденные за последние три года дипломами первой, второй и третьей степени международных олимпиад по общеобразовательным предметам, международных конкурсов научных проектов и международных конкурсов исполнителей, перечень которых определяется Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом, имеют право на присуждение на конкурсной основе международной стипендии «Болашак» при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады или конкурса и безусловного зачисления на академическое обучение (за исключением финансовых условий) с учетом возрастных ограничений, установленных законодательством РК».

То есть в законе четко сказано: победители международных олимпиад (а еще к ним добавлены победители международных конкурсов научных проектов), помимо права на участие в конкурсе, имеют также право на "безусловное зачисление".

Почему бы не сказать попросту: без конкурса? Так, к слову, и звучала поправка первоначально, в законопроекте редакции января 2024 года. Там вместо довольно витиеватой формулировки "безусловного зачисления на академическое обучение (за исключением финансовых условий)" предлагалась следующая:

"Документы победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам по перечню, утвержденному уполномоченным органом, выносятся на рассмотрение комиссии без проведения конкурса".

Новое правило должно поощрять умненьких казахстанцев участвовать в международных олимпиадах. Ну и вообще, стимулировать к науке.

Однако финальную формулировку, как уже говорилось, изменили. Дело в том, что по общему правилу, сформулированному в пункте 3 статьи 26 Закона, в Казахстане прием на обучение в организации образования осуществляется на конкурсной основе. Да, есть исключения, когда зачисление производится вне конкурса, например, для детей работников спецслужб и прочих рисковых профессий, пострадавших при исполнении (пункт 8-1 статьи 26 Закона).

Но в случае с научными гениями решили пойти другим путем.