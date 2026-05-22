Гипертоники смогут выбирать лекарства – бесплатно или с доплатой

Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила осуществления сооплаты, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается обеспечение лекарственными средствами пациентов с артериальной гипертензией с применением механизма сооплаты.

Пациенту предоставляется право выбора способа получения лекарственных средств: бесплатно по рецепту через медицинскую организацию первичной медико-санитарной помощи либо с доплатой – через частную аптечную сеть с возможностью выбора производителя лекарственного препарата.

В Минздраве отмечают, что реализация проекта позволит:

расширить доступ пациентов к лекарственным средствам, в том числе к ранее недоступным препаратам;

обеспечить возможность выбора между оригинальными лекарственными средствами и дженериками;

повысить удовлетворенность пациентов за счет гибкости механизма лекарственного обеспечения;

а также повысить конкурентоспособность и качество сервиса в аптечных сетях.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 июня.