Право

Гипертоники смогут выбирать лекарства – бесплатно или с доплатой

Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила осуществления сооплаты, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается обеспечение лекарственными средствами пациентов с артериальной гипертензией с применением механизма сооплаты.

Пациенту предоставляется право выбора способа получения лекарственных средств: бесплатно по рецепту через медицинскую организацию первичной медико-санитарной помощи либо с доплатой – через частную аптечную сеть с возможностью выбора производителя лекарственного препарата.

В Минздраве отмечают, что реализация проекта позволит:

  • расширить доступ пациентов к лекарственным средствам, в том числе к ранее недоступным препаратам;
  • обеспечить возможность выбора между оригинальными лекарственными средствами и дженериками;
  • повысить удовлетворенность пациентов за счет гибкости механизма лекарственного обеспечения;
  • а также повысить конкурентоспособность и качество сервиса в аптечных сетях.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 июня.

Лариса Черненко
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
