Гипертоники смогут выбирать лекарства – бесплатно или с доплатой
Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила осуществления сооплаты, сообщает Zakon.kz.
В частности, предусматривается обеспечение лекарственными средствами пациентов с артериальной гипертензией с применением механизма сооплаты.
Пациенту предоставляется право выбора способа получения лекарственных средств: бесплатно по рецепту через медицинскую организацию первичной медико-санитарной помощи либо с доплатой – через частную аптечную сеть с возможностью выбора производителя лекарственного препарата.
В Минздраве отмечают, что реализация проекта позволит:
- расширить доступ пациентов к лекарственным средствам, в том числе к ранее недоступным препаратам;
- обеспечить возможность выбора между оригинальными лекарственными средствами и дженериками;
- повысить удовлетворенность пациентов за счет гибкости механизма лекарственного обеспечения;
- а также повысить конкурентоспособность и качество сервиса в аптечных сетях.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 июня.
