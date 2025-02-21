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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 16:59 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Утвержден Комплексный план развития Карагандинской агломерации на 2025-2029 годы.
  • Средства госбюджета направят на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью.
  • Правительство утвердило Генеральный план города Косшы Акмолинской области.
  • В Казахстане создана специальная экономическая зона "Актобе".
  • Безвизовый режим вводится между Казахстаном и Марокко.
  • Министерство труда утвердило профстандарты в сфере HR "Управление человеческими ресурсами".
  • Казахстанцам упростили выдачу кредитов на автомобили.
  • Минздрав заменил карту профилактических прививок на электронный паспорт иммунизации.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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