Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Утвержден Комплексный план развития Карагандинской агломерации на 2025-2029 годы.

Средства госбюджета направят на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью.

Правительство утвердило Генеральный план города Косшы Акмолинской области.

В Казахстане создана специальная экономическая зона "Актобе".

Безвизовый режим вводится между Казахстаном и Марокко.

Министерство труда утвердило профстандарты в сфере HR "Управление человеческими ресурсами".

Казахстанцам упростили выдачу кредитов на автомобили.

Минздрав заменил карту профилактических прививок на электронный паспорт иммунизации.

Поделиться новостью

Читайте также