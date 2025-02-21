Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Утвержден Комплексный план развития Карагандинской агломерации на 2025-2029 годы.
- Средства госбюджета направят на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью.
- Правительство утвердило Генеральный план города Косшы Акмолинской области.
- В Казахстане создана специальная экономическая зона "Актобе".
- Безвизовый режим вводится между Казахстаном и Марокко.
- Министерство труда утвердило профстандарты в сфере HR "Управление человеческими ресурсами".
- Казахстанцам упростили выдачу кредитов на автомобили.
- Минздрав заменил карту профилактических прививок на электронный паспорт иммунизации.
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