Утверждены правила компенсации имущественных потерь по недвижимости аграриев от паводков 2024 года

И. о. министра национальной экономики приказом от 18 февраля 2025 года утвердил Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам предпринимательства агропромышленного комплекса по недвижимому имуществу в результате последствий паводков 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Компенсация имущественных потерь производится путем возмещения стоимости утраченного недвижимого имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного недвижимого имущества субъектов предпринимательства агропромышленного комплекса (владелец имущества), за исключением застрахованного недвижимого имущества, а также объектов недвижимого имущества, право собственности на которые зарегистрированы после 1 марта 2024 года.

Основанием для компенсации стоимости утраченного недвижимого имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного недвижимого имущества является решение региональной комиссии по определению компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам предпринимательства агропромышленного комплекса по недвижимому имуществу в результате последствий паводков 2024 года, создаваемой решением местного исполнительного органа области или комиссии по определению компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам предпринимательства агропромышленного комплекса по недвижимому имуществу, в результате последствий паводков 2024 года внебюджетных фондов.

Стоимость утраченного недвижимого имущества или стоимость работ на восстановление поврежденного недвижимого имущества компенсируется владельцу имущества путем выплаты ему средств из следующих источников:

из государственного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством;

из средств внебюджетных фондов (фонд).

Определение размера компенсируемой стоимости утраченного недвижимого имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного недвижимого имущества осуществляется региональной комиссией или комиссией фонда.

Размер компенсации стоимости утраченного недвижимого имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного недвижимого имущества определяется по предоставленной дефектной ведомости, сметной документации, проектно-сметной документации, оценке недвижимого имущества либо судебной экспертизе / специализированному исследованию.

Для возмещения стоимости утраченного недвижимого имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного недвижимого имущества владелец имущества либо его представитель направляет в региональную комиссию на бумажном носителе либо через веб-портал электронного правительства заявление о компенсации имущественных потерь и пакет документов.

К заявлению о компенсации прилагают копию заключения комиссии с обязательным указанием суммы компенсации, а также:

для индивидуальных предпринимателей – талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве ИП, в электронном виде на портале elicense.kz во вкладке "Личный кабинет" – "История заявлений и полученных услуг" – "Уведомления" – "Принять в ГО" – "Талон", для юридических лиц – справка о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства), в электронном виде на портале egov.kz во вкладке "Услуги" – "Регистрация и ликвидация бизнеса" – "Выдача справки о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства)";

– талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве ИП, в электронном виде на портале elicense.kz во вкладке "Личный кабинет" – "История заявлений и полученных услуг" – "Уведомления" – "Принять в ГО" – "Талон", – справка о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства), в электронном виде на портале egov.kz во вкладке "Услуги" – "Регистрация и ликвидация бизнеса" – "Выдача справки о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства)"; правоустанавливающие документы, на основании которых возникают, изменяются и (или) прекращаются права (обременения прав) на недвижимое имущество или иное вещное право на недвижимое имущество, идентификационные документы (при наличии);

заявление об отсутствии добровольного страхования недвижимого имущества либо договор страхования, либо электронная копия договора страхования (при наличии);

письменное уведомление владельца имущества либо его представителя о том, что он предупрежден об уголовной ответственности за достоверность предоставляемых документов;

письменное уведомление оценочных, экспертных организаций и привлекаемых лиц для определения размера компенсации о том, что они предупреждены об уголовной ответственности за достоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ими документах;

счет-фактура либо счет на оплату услуг, указанных в пункте 10 настоящих Правил.

По восстановлению недвижимого имущества необходимы документы:

для технически сложных объектов – заключение по техническому обследованию, подписанное и заверенное аккредитованной экспертной организацией.

Для технически не сложных объектов – заключение по техническому обследованию, подписанное и заверенное экспертом по техническому обследованию.

кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества.

В случае утраты или уничтожения такого документа предоставляются дубликаты либо копия данного документа;

сведения об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, выданные филиалом Государственной корпорации "Правительство для граждан";

по текущему ремонту – дефектную ведомость и сметную документацию, составленную согласно государственным нормативам в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

по капитальному ремонту и реконструкции – проектно-сметную документацию, получившую положительное заключение комплексной экспертизы проектов и со сметным расчетом;

по демонтажу зданий, не подлежащих восстановлению – отчет об оценке недвижимого имущества с учетом износа на момент наступления последствий.

Если владелец имущества не согласен с суммой компенсации, то дополнительно прикладываются судебная экспертиза / специализированное исследование по определению суммы компенсации (судебно-бухгалтерская или судебно-товароведческая).

На основании заявления о компенсации и соответствующих документов региональная комиссия или комиссия фонда в течение пяти рабочих дней разрабатывает проект решения, предусматривающий выделение средств на компенсацию имущественных потерь из средств республиканского бюджета или области, или фонда.

Далее местный исполнительный орган области в течение пяти рабочих дней на основании принятых решений региональной комиссии или комиссии фонда, предусматривающих выделение средств на компенсации имущественных потерь, формирует региональный реестр субъектов, пострадавших в результате последствий паводков 2024 года (региональный реестр), с указанием перечня владельцев имущества, сумм, подлежащих компенсации, источника финансирования, а также категории субъекта предпринимательства.

Региональный реестр направляется в Министерство национальной экономики РК для формирования общего Реестра субъектов, пострадавших в результате последствий паводков 2024 года.

Приказ введен в действие с 21 февраля 2025 года, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года, и действует по 31 марта 2025 года.