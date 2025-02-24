Казахстанец оспорил норму, не позволяющую пересмотреть решение суда: что решил КС

Конституционный суд напомнил о важности обеспечения процессуальной эффективности использования средств и ресурсов судебной системы, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд поступило обращение о рассмотрении на соответствие Конституции подпункта 5 части второй статьи 434 Гражданского процессуального кодекса (ГПК), устанавливающей категории дел, судебные акты которых не подлежат пересмотру в кассационном порядке.

Заявитель был признан судом банкротом по результатам рассмотрения его заявления. Была возбуждена процедура банкротства. В рамках полномочий согласно статье 89 Закона "О реабилитации и банкротстве" назначенный банкротный управляющий обратился в суд о признании недействительным брачного договора между заявителем и его супругой как заключенного с намерением уклониться от исполнения обязательств перед третьими лицами.

Решением суда брачный договор признан недействительным, а в последующем апелляцией жалоба заявителя на решение суда оставлена без удовлетворения и указано, что данная категория дел не подлежит пересмотру в кассационном порядке.

По мнению заявителя, оспариваемая им норма части второй статьи 434 ГПК, предусматривающая соответствующее исключение для таких судебных дел, нарушает его конституционное право на судебную защиту. Свою позицию заявитель обосновал несогласием с вынесенными судебными решениями.

Что сказали в Конституционном суде

Конституционный суд напомнил заявителю, что он не дает оценку фактическим обстоятельствам, и указал, что правовое регулирование ГПК не может расцениваться как не совместимое с правом каждого на судебную защиту, поскольку преследует цели содействия стабильности исполнения вступивших в законную силу правомерных и справедливых судебных актов, процессуальной эффективности использования средств и ресурсов судебной системы.

"Правовое регулирование должно быть соразмерным целям, правовой природе и предназначению кассационного производства. Соответствующая правовая позиция ранее была подробно изложена в нормативном постановлении от 24 декабря 2024 года", – пояснили в КС.

В результате предварительного изучения доводы заявителя признаны недостаточными для проверки оспариваемой нормы.