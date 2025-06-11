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Право

Норму Трудового кодекса хотел оспорить казахстанец в Конституционном суде

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 10:27 Фото: pexels
Конституционный суд установил, что добровольное согласие на условия трудового договора подтверждает реализацию права на свободу труда, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд обратился казахстанец по поводу проверки на соответствие Конституции пункта 4 статьи 137-1 Трудового кодекса РК.

Обстоятельства, изложенные в обращении, касались прекращения трудового договора, заключенного на время выполнения определенной работы. Работник был направлен работодателем в другую организацию для выполнения трудовой функции. Прекращение трудового договора было осуществлено в связи с поступлением от принимающей стороны письменного уведомления, как это предусмотрено оспариваемой нормой Трудового кодекса.

Заявитель ранее обращался в суды с иском к обеим сторонам трудовых отношений, требуя признания незаконным прекращения трудового договора и ссылаясь на отсутствие четких условий о сроке выполняемой работы. Судебные инстанции отказали в удовлетворении требований. Мужчина считает, что данная норма трудового законодательства нарушает его право на труд.

Что решил суд

Конституционный суд указал, что оспариваемая норма не препятствует реализации гражданами их конституционного права на труд. Заключение трудового договора на условиях, включая его срок, является результатом добровольного соглашения сторон. Таким образом, гражданин, принимая условия договора, реализует свое право на свободу труда.

В итоге Конституционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для принятия обращения к конституционному производству.

Ранее Конституционный суд заявил, что ходатайство об отсрочке наказания должно подаваться лично.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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